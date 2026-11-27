Manuel Manzano, veterinario: "La avena es un alimento saludable para los perros, pero tiene que ser hervida"

Durante los últimos años, el auge de los piensos etiquetados como grain free (sin cereales) ha instalado entre muchos tutores la creencia de que cualquier grano resulta perjudicial para la salud de los perros.

Sin embargo, los especialistas en nutrición y clínica veterinaria alertan de que meter todos los vegetales en el mismo saco es un error de concepto que deja fuera alimentos altamente beneficiosos para su sistema digestivo.

La avena es el ejemplo más claro de esta confusión. Lejos de ser un ingrediente prohibido o tóxico, este cereal constituye un complemento seguro y nutritivo siempre que se prepare de forma adecuada y se ofrezca en cantidades moderadas.

"La avena es un cereal y los cereales sabéis que tienen un poquito de mala prensa", explica Manuel Manzano, veterinario, quien lamenta que la industria y los consumidores generalicen sin analizar el valor nutricional real de cada ingrediente.

No todos los cereales

El rechazo generalizado hacia los granos suele partir de la presencia masiva de subproductos de baja digestibilidad en determinados alimentos ultraprocesados.

No obstante, los profesionales trazan una línea divisoria muy clara entre los cereales problemáticos y aquellos que aportan energía limpia y regulan el tránsito intestinal.

"Me sabe muy mal que se pongan en el mismo saco todos. Por un lado están el trigo o el maíz, que puedo estar de acuerdo —y de hecho lo estoy— en que no son lo más aconsejable en la alimentación de un perro, pero luego tenemos cereales como el arroz o la avena, que en este caso nos vienen muy bien", detalla Manzano.

A diferencia de otros granos más propensos a desencadenar reacciones adversas o digestiones pesadas, la avena destaca por su contenido en fibra soluble, especialmente betaglucanos, vitaminas del grupo B y minerales que favorecen la flora intestinal y ayudan a estabilizar las heces en perros con estómagos sensibles.

Sin riesgos ni aditivos

Para que el organismo del perro aproveche sus propiedades sin sufrir molestias gastrointestinales, la clave reside en la cocción y en la ausencia absoluta de condimentos.

El grano crudo resulta difícil de digerir y las versiones comerciales destinadas al consumo humano suelen incluir azúcares, sal, pasas, chocolate o edulcorantes como el xilitol, altamente tóxicos para los cánidos.

"La avena solo necesitáis hervirla sin añadirle nada y es una fuente tanto de fibra como de hidratos de carbono de muy buena calidad", subraya el veterinario.

Basta con cocer copos de avena natural únicamente en agua hasta obtener una textura blanda, dejarla enfriar a temperatura ambiente y servirla como complemento ocasional o mezclada con su ración habitual.

Como ocurre con cualquier alimento extra fuera de su dieta base, los especialistas recuerdan que debe introducirse de forma gradual para observar la tolerancia individual del animal y no superar nunca el 10% de su ingesta calórica diaria, asegurando así un equilibrio nutricional sin sobrepeso ni desequilibrios digestivos.