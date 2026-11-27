Entró en vigor: los dueños de perros y gatos podrán desgravarse hasta 100€ al año por gastos veterinarios

Uno de los principales desembolsos anuales para las familias que conviven con animales de compañía ha comenzado a encontrar respaldo fiscal en el tramo autonómico de la Declaración de la Renta.

Durante años, los propietarios de perros y gatos han asumido de forma íntegra el coste de vacunas, desparasitaciones, revisiones clínicas y cirugías obligatorias sin contar con ningún tipo de bonificación en el impuesto sobre la renta, a excepción de los trabajadores autónomos con animales afectos a su actividad económica.

Sin embargo, la entrada en vigor de nuevas deducciones fiscales en comunidades como Andalucía y la Región de Murcia —sumadas a la línea específica para perros de asistencia en Castilla-La Mancha— permite ya desgravar el 30% de los gastos veterinarios abonados durante el ejercicio, con un límite máximo de 100 euros anuales por contribuyente.

La medida pretende incentivar la tenencia responsable, fomentar la adopción frente a la compra y asegurar que los animales reciban los cuidados sanitarios exigidos por la Ley de Bienestar Animal.

Requisitos según la comunidad

El aspecto que suele generar mayor confusión entre los titulares reside en el alcance geográfico y las condiciones concretas que exige la Agencia Tributaria para aplicar este beneficio fiscal.

No se trata de una deducción estatal generalizada en toda España, sino de una ventaja aplicable únicamente a los contribuyentes con residencia fiscal en las autonomías que han incorporado este incentivo en sus presupuestos.

En Andalucía, la deducción cubre el 30% de los gastos de vacunación, desparasitación y esterilización obligatoria de perros, gatos y hurones adquiridos, cedidos o adoptados a partir del 1 de enero de 2025, aplicándose durante el primer año tras la compra o durante tres años en caso de adopción, siempre que la base imponible no supere los 80.000 euros en tributación individual o los 100.000 en conjunta.

Por su parte, la Región de Murcia extiende el 30% de deducción hasta un máximo de 100 euros a cualquier gasto veterinario de animales domésticos, estableciendo un umbral de renta más estricto que limita la base imponible general y del ahorro a un máximo de 25.000 euros en declaración individual y 40.000 euros en conjunta.

Facturas y microchip en regla

Acogerse a esta rebaja fiscal exige una trazabilidad documental rigurosa, ya que Hacienda no incorpora estos importes de forma automática en el borrador de la Renta.

Para que la deducción sea válida ante una eventual comprobación tributaria, el animal debe estar debidamente identificado mediante microchip e inscrito a nombre del contribuyente en el registro oficial autonómico correspondiente.

Asimismo, el propietario está obligado a conservar la factura completa emitida por la clínica veterinaria en la que figuren sus datos fiscales, la identificación del animal y el desglose detallado de los servicios sanitarios prestados, no siendo válidos los simples tickets de caja ni los gastos en alimentación o accesorios.

El pago debe haberse realizado mediante medios trazables como tarjeta o transferencia bancaria, dejando fuera las facturas abonadas en efectivo o los tratamientos que ya hayan recibido algún tipo de subvención pública.

Incentivo al bienestar animal

La implantación de este alivio fiscal responde al encarecimiento generalizado de la atención veterinaria y a las nuevas exigencias derivadas de la legislación estatal de protección animal.

Al vincular el ahorro de hasta 100 euros anuales al cumplimiento de la identificación oficial y de los protocolos sanitarios básicos, las administraciones buscan reducir el abandono por motivos económicos y garantizar el control poblacional de perros y gatos.

La vía para beneficiarse de este ahorro pasa por planificar los gastos clínicos con factura nominativa e introducirlos manualmente en el apartado de deducciones autonómicas al presentar el impuesto. La tenencia responsable empieza así a traducirse en un retorno directo en el bolsillo de los propietarios.