Ya es oficial: España permite que los perros y gatos se despidan de sus dueños fallecidos en el tanatorio

La pérdida de un ser querido también puede afectar a los animales de compañía. Los perros y gatos establecen vínculos con sus propietarios y cuando estos desaparecen de su vida, pueden experimentar cambios de comportamiento, ansiedad o desorientación.

Con el objetivo de atender esta realidad, el Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) puso en marcha el Protocolo Haru, una iniciativa pionera que permite a las mascotas acceder a las instalaciones funerarias para despedirse de sus dueños fallecidos. El proyecto, desarrollado junto a la empresa Cemabasa, comenzó a funcionar en junio de 2025.

¿Cómo funciona el protocolo?

El procedimiento permite que los animales entren en el tanatorio y al cementerio acompañados por una persona responsable y bajo la supervisión del personal de las instalaciones.

La despedida se desarrolla en un espacio privado y durante un tiempo limitado, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de las familias y el respeto al resto de personas presentes. Además, el protocolo establece un procedimiento sencillo para que las familias puedan solicitar el servicio sin complicaciones en un momento tan delicado.

El Protocolo Haru establece las condiciones necesarias para que los animales puedan acceder de forma segura y respetuosa a las instalaciones funerarias. De esta manera, se busca facilitar la despedida entre las mascotas y sus dueños fallecidos, garantizando el respeto y la solemnidad del momento.

El origen del protocolo

La iniciativa nació del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Puerto Real y Cemabasa, con el objetivo de reconocer el vínculo afectivo que une a las personas con sus animales de compañía. Ambas entidades consideran que la pérdida de un propietario también puede afectar al bienestar de las mascotas.

Según explica el Ayuntamiento, algunos animales pueden experimentar ansiedad o una profunda sensación de abandono tras el fallecimiento de su responsable. Por ello, el protocolo busca facilitar que puedan participar en la despedida y ayudarles a afrontar la ausencia de su dueño.

Virginia Mena, responsable de Salud del Ayuntamiento de Puerto Real, señala durante la presentación del proyecto, "este protocolo es un paso más en la humanización y sensibilidad de los servicios públicos", destacando la importancia de tener en cuenta el bienestar de los animales en momentos difíciles para las familias.

El bienestar de la mascotas

La ausencia de una persona de referencia puede alterar las rutinas de los animales. Algunos perros y gatos pueden mostrar apatía, cambios en el apetito o desorientación después de perder a su cuidador habitual.

El Protocolo Haru pretende ofrecer una alternativa que tenga en cuenta este vínculo. Según explico José Luis Ferrer, gerente de Cemabasa, la iniciativa busca apoyar a sus familias y a sus mascotas, facilitando una despedida respetuosa.

Ferrer destaca que "con el Protocolo Haru queremos ofrecer un apoyo real a las familias y a sus animales", también subrayo la importancia de evitar que las mascotas experimenten una sensación de abandono tras la pérdida de sus propietarios.

De esta manera, Puerto Real se ha convertido en uno de los municipios que han abierto sus instalaciones funerarias a los animales de compañía, reconociendo el lugar que ocupan dentro de muchas familias.