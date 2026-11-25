PatitasCo, expertos en cuidados de mascotas: "Se le tiene que alimentar cada 2 o 3 horas"

Encontrar un gato recién nacido aparentemente abandonado puede generar muchas dudas sobre cómo actuar. A diferencia de los gatos adultos, los más pequeños dependen de su madre para alimentarse, mantener su temperatura corporal y realizar algunas funciones básicas, por lo que requieren una atención especial.

Desde PatitasCo, un espacio especializado en nutrición y cuidados de perros y gatos, han compartido un vídeo en el que explican qué hacer cuando se rescata a un gatito que todavía debería estar con su madre. La alimentación, la higiene y la postura al comer son algunos de los aspectos fundamentales que destacan.

Alimentación del gatito

Uno de los primeros aspectos que señala PatitasCo es la frecuencia de las tomas. Según explican en el vídeo, "se le tiene que alimentar cada dos o tres horas", lo que implica atender al animal también durante la noche.

Para alimentarlo, recomiendan utilizar leche maternizada específica para gatos y nunca leche de vaca, ya que esta última no cubre adecuadamente sus necesidades nutricionales. Además, recuerdan que el alimento no debe administrarse frío y que las cantidades y la frecuencia deben ajustarse a la edad y al estado del cachorro, siguiendo las indicaciones veterinarias.

Otro aspecto importante es la postura. El gato debe alimentarse con el vientre hacia abajo y nunca boca arriba, como podría hacerse con un bebé humano. Esta posición permite que el animal adopte una postura similar a la que tendría al alimentarse de su madre y ayuda a reducir el riesgo de que la leche entre en las vías respiratorias.

Cuidados e higiene básicos

Los gatos recién nacidos todavía no pueden hacer sus necesidades por sí solos. Cuando están con su madre, esta les lame la zona para estimularlos y ayudarlos a orinar y defecar.

Cuando la madre no está presente, es necesario reproducir esta estimulación con un paño húmedo después de cada toma, tal y como explican desde PatitasCo. Este cuidado resulta especialmente importante durante las primeras semanas de vida.

La falta de estos cuidados puede ocasionar complicaciones importantes de salud. Por ello, es fundamental acudir cuanto antes a un veterinario para que valore el estado del animal y explique cómo atenderlo correctamente.

¿Qué hacer si está solo?

Antes de recoger a un gato encontrado en la calle, conviene comprobar si realmente está abandonado. La madre puede haberse alejado temporalmente para buscar alimento y regresar después.

Si el lugar es seguro y el cachorro parece encontrarse bien, se recomienda observarlo desde cierta distancia para comprobar si vuelve su madre. En cambio, si está herido, enfermo o en peligro inmediato, necesita ayuda veterinaria urgente.

En definitiva, cuidar de un gato recién nacido requiere atención constante y conocimientos específicos. La alimentación adecuada, el mantenimiento de su temperatura y la supervisión veterinaria son esenciales durante esta etapa.