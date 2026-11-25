Amaia Montero (50), cantante, sobre la pérdida de su perro Bongo hace 5 años: "No tenía consuelo ni lo quería"

Amaia Montero ha demostrado en distintas ocasiones su cariño por los animales, especialmente por los perros. A lo largo de los años, la cantante ha compartido con sus seguidores diferentes momentos junto a sus mascotas, a las que ha dedicado emotivas publicaciones.

El pasado mes de julio, la vocalista de La Oreja de Van Gogh presentó en su cuenta de Instagram al nuevo miembro de su familia: un cachorro de maltipoo, una raza mestiza que surge del cruce entre un bichón maltés y un caniche.

El nuevo miembro de la familia

En el vídeo publicado en sus redes sociales, el pequeño perro aparece jugando con un trozo de papel higiénico mientras la cantante graba la escena. El cachorro, de pelo rizado color canela con manchas blancas, se muestra entretenido con un trozo de papel higiénico, sin prestar atención a la cámara.

Montero acompañó la publicación con el mensaje "Nuevo miembro de la familia", los emoticonos de un perro y un corazón rojo, además de la canción Walk on the Wild Side, de Lou Reed. Aunque no reveló el nombre del animal ni cuánto tiempo llevaba con ella, quiso compartir su llegada con sus seguidores.

La llegada del cachorro coincidió con una etapa de actividad musical para la cantante, que se encontraba de gira por España con La Oreja de Van Gogh. Entre sus compromisos profesionales, encontró un momento para compartir esta escena de su vida cotidiana.

Su cariño por los animales

La relación de Amaia Montero con los perros viene de años atrás. La artista compartió su vida con cuatro labradores, Buda, Pop, Mafalda y Bongo, a los que dedicó diferentes publicaciones en sus redes sociales.

En junio de 2021, tras despedirse de Bongo, la cantante expresó su tristeza con unas palabras que reflejaban el vínculo que mantenía con sus mascotas: "No tengo consuelo ni lo quiero". También recordó con cariño a los otros perros que habían formado parte de su vida.

En aquella publicación, Montero describió a Bongo como un compañero especialmente querido, al que recordaba por su carácter rebelde y cómplice. Sus palabras mostraban la importancia que habían tenido sus cuatro labradores a lo largo de los años.

Cinco años después, la llegada del pequeño maltipoo volvió a poner de manifiesto el cariño de la cantante por los animales. Con su presentación en Instagram, su nuevo compañero de cuatro patas se convirtió en protagonista de una de sus publicaciones más personales.