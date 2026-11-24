Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: los propietarios deben comunicar la desaparición de sus perros y gatos en 48 horas

Una de las reacciones más habituales cuando un animal de compañía se escapa de una vivienda o se pierde durante un paseo ha dejado de ser suficiente bajo la legislación actual.

Durante años, muchos dueños limitaban sus esfuerzos iniciales a pegar carteles en las farolas del barrio, publicar avisos en redes sociales o esperar varios días confiando en que el perro o el gato regresara por su propio pie al domicilio.

Sin embargo, el marco regulatorio impulsado por la Ley 7/2023 de Bienestar Animal ha convertido la notificación oficial de la pérdida en una obligación legal estricta con un margen temporal muy reducido.

El texto legislativo establece de forma imperativa que los titulares de animales de compañía deben comunicar la desaparición, extravío o sustracción de su mascota en un plazo máximo de 48 horas desde que se produce el suceso.

El cauce oficial

El aspecto que suele generar mayor confusión entre los propietarios reside en la creencia de que avisar al veterinario habitual o difundir el caso por internet exime de realizar trámites formales.

La normativa aclara que la comunicación debe dirigirse de manera preceptiva a las autoridades competentes —como la Policía Local, la Guardia Civil o el ayuntamiento correspondiente— o tramitarse directamente a través del registro de identificación animal de cada comunidad autónoma.

Al formalizar este aviso dentro del límite de las 48 horas, el número de microchip del animal queda marcado de forma inmediata con una alerta de extravío o robo en la base de datos oficial.

De este modo, si el animal es localizado en la vía pública o trasladado a un centro de acogida municipal, los servicios veterinarios pueden contactar sin demora con el titular y acreditar que se trata de una pérdida involuntaria.

Régimen de sanciones

Dejar pasar el plazo de dos días sin notificar oficialmente la desaparición expone al dueño del animal a consecuencias administrativas de enorme gravedad.

La ausencia de comunicación dentro del margen legal de 48 horas permite a la administración presumir que el titular se ha desentendido deliberadamente de su mascota, activando los protocolos sancionadores por presunto abandono.

Mientras que el retraso o incumplimiento de los deberes de notificación y actualización de datos registrales puede sancionarse como infracción leve con multas de 500 a 10.000 euros, el abandono de un animal de compañía está tipificado en la ley como una infracción grave.

Las infracciones graves conllevan sanciones económicas que oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros, además de la posible inhabilitación para la tenencia de animales durante un periodo de cinco a diez años, sin perjuicio de las responsabilidades penales si el animal sufre lesiones o fallece en la calle.

Lucha contra el abandono

La exigencia de denunciar la desaparición en menos de 48 horas responde a la necesidad de cerrar una de las vías más utilizadas para eludir responsabilidades legales tras abandonar a una mascota.

Históricamente, cuando un perro o un gato identificado con microchip aparecía vagando solo en una carretera o zona urbana, algunos propietarios alegaban ante los agentes que el animal se había escapado días atrás para evitar la multa por abandono.

Al imponer un plazo perentorio de dos días para dejar constancia oficial del extravío, las autoridades disponen de un criterio objetivo y verificable para distinguir entre un accidente doméstico real y un caso de negligencia o desamparo intencionado.

La normativa deja claro que perder de vista a una mascota exige actuar con rapidez y rigor administrativo. Comunicar el extravío antes de que se cumplan 48 horas no solo multiplica las opciones de recuperar al animal sano y salvo, sino que protege legalmente al propietario frente a sanciones millonarias.