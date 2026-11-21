En toda la provincia de Andalucía la situación del abandono animal es cada día peor. Aunque la cacería empieza en agosto, durante todo el año las calles están repletas de perros abandonados. Podencos y galgos, sobre todo. Con miedo, enfermedades y lesiones graves. Nadie se hace cargo de ellos, salvo los voluntarios que sacrifican sus momentos libre para darle un poco amor.

El Grupo de protección animal de Rute lleva 20 años salvando animales de la calle. Empezaron como casa de acogida y poco a poco el Ayuntamiento le cedió un terreno para poder construir un refugio. Hoy, necesitan urgentemente voluntarios y donaciones. Las facturas del veterinario crecen y los gastos se multiplican cada año de más. "Mantener el refugio en funcionamiento cuesta alrededor de 80.000 € al año y necesitamos ayuda", cuenta Nuria Matas Baena, presidenta de la organización, en una entrevista con Mascotario.

Detrás de cada rescate hay un equipo de voluntarios que acude cada día a limpiar, medicar y alimentar a los animales contrarreloj antes de que caiga la noche. Sin embargo, el amor y la dedicación no bastan para pagar las facturas.

Una vida dedicada

Nuria lleva 17 años colaborando con ellos y es la Presidenta de la asociación. Se encarga de gestionar las redes y preparar anuncios o publicaciones para dar visibilidad a los animales. Revisa los cuestionarios de adopción; responde mensajes y llama a las personas interesadas en adoptar perros y organiza; y realiza los viajes o transportes para llevar a los animales hacia los puntos de salida, ya que muchos de ellos son adoptados en otras zonas de España o en el extranjero.

Pero no es su trabajo principal: ella también es voluntaria. En su actividad profesional, trabaja en varias áreas municipales y educativas. Por las mañanas lleva temas de juventud, infancia e igualdad en el Ayuntamiento de Rute, gestionando proyectos y actividades vinculadas a subvenciones. Trabaja por las tardes en la biblioteca y ludotecas del pueblo impartiendo talleres y dando clases particulares.

Cuando llega a casa por la noche, cuando tiene cinco minutos de descanso, se dedica a ellos. "No tengo una hora especifica. Me siento en el sofá mientras miro la televisión y contesto a los mensajes, subo fotos, reviso los cuestionarios", cuenta. "Hay momentos duros, pero me compensa".

Así es la vida de aquellos que se implican para que otros seres vivos puedan sobrevivir en condiciones dignas. No hay una recompensa económica pero miras de frente la muerte y eliges la vida. "He visto de todo aquí dentro. Llegan los animales en condiciones horribles y es un sufrimiento. Sacamos muchísimas camadas de cachorro de contenedores constantemente. Es muy duro".

La vida de los refugios requiere de mucho amor, paciencia y empatía. Nuria cuenta los días horribles rescatando a los animales de la calle, las urgencias veterinarias y las muertes inevitables. Pero también se le enciende la voz cuando habla del refugio. "Cuando lo ves que corren, juegan y se van con una familia todo lo malo compensa", sonríe.

La mayor satisfacción que hace que todo el esfuerzo compense es ver cómo un animal que llegó destrozado, enfermo o desahuciado logra recuperarse, viajar con una familia y terminar durmiendo feliz en el sofá de un hogar definitivo. "Tiene sus partes malas pero también sus partes buenas, cuando ves que consiguen vivir".

Los que viven el abandono son los primeros que disfrutan de un trozo de tierra para correr, de un rincón donde disfrutar del sol, de una cama para descansar sin miedo. "Entrar aquí es como una secta porque una vez que vez la falta que hace estar aquí, lo vulnerable que son los perros, no te puedes ir nunca".

Tiempo y espacio para sanar

El refugio de Rute rescata más de 250 animales al año y hace poco tuvieron que cerrar sus puertas a la acogida de perros porque no tienen más espacio ni recursos. En estos 20 años pudieron ampliar las zonas de emergencia y crear un espacio para los cachorros, pero aunque la capacidad aumentó muchísimo, la rehabilitación conlleva tiempo y, por ende, espacio.

Antes de poder encontrarles un hogar, los animales deben pasar un proceso de rehabilitación física y emocional en el refugio. "Los perros abandonados por cazadores llegan con mucha desconfianza, miedo y heridas. Necesitan tiempo para recuperarse y salir en adopción".

Además, las salidas son escasas. Es difícil encontrar familias responsables y tienen miedo de que los animales puedan volver en "manos similares a las que los maltrataron". Por esto, muchas adopciones se gestionan también con países extranjeros, donde los abandonos no tienen cifras tan altas.

Actualmente, cuidan de 50 perros y más de 7o gatos. "Estamos con las puertas cerradas pero siguen apareciendo animales constantemente. No sabemos donde meterlos y la calle es un peligro enorme". Se pierden, mueren atropellados o matados por guardias. "Es un sufrimiento. Lo paso muy mal cuando llegan heridos y al borde de la muerte".

Un llamamiento de manos

Pero, aunque son un grupo de muchas personas que hacen lo que pueden, no es suficiente. Cada día acuden entre una y tres personas para desinfectar y limpiar a fondo las instalaciones. En épocas de frío lavan las mantas y colocan otras, limpian y rellenan comederos y bebederos, y administran la medicación diaria a los animales que están enfermos o en tratamiento.

"Debido a la escasez de voluntarios, muchos turnos los cubre una sola persona, lo cual resulta arriesgado e inseguro al tratarse de un refugio con tantos perros que atender", cuenta Nuria. Aunque hay voluntarios veteranos desde los inicios, muchos otros colaboran durante uno o dos años y lo dejan, lo que provoca que queden turnos descubiertos con frecuencia.

Un gato en el refugio de Rute. Nuria

La mayoría compaginan esta labor con sus empleos; muchas veces salen de trabajar y van directos al refugio sin comer para poder terminar antes de que anochezca, hacia las 18:00, ya que no pueden dejar el recinto a oscuras o sin terminar. Por esto, necesitan urgentemente manos para limpiar y sentarse con los perros a darle tiempo de calidad. "Con más voluntarios el trabajo se agilizaría y quedaría tiempo para jugar con los perros, cepillarlos o hacerles compañía con calma, en lugar de realizar las tareas con prisas".

Otro grupo de personas se encargan de sacar a pasear a los perros. Esta labor es clave para acostumbrar a los animales al tráfico, a la gente y al entorno urbano, facilitando que no tengan problemas de adaptación cuando son adoptados en ciudades. Así como todas la tareas de gestión y coordinación remota.

Responder correos, atender llamadas, filtrar cuestionarios de adopción y gestionar las redes sociales, además de la organización y realización de transportes y traslados para llevar a los animales adoptados a puntos de enlace de viaje, ya que muchos van a otras partes de España o al extranjero.

En cuanto a la situación financiera del refugio, las cifras reflejan una gran desproporción entre los costes mensuales y las ayudas públicas que reciben. Las facturas veterinarias son el gasto más critico y preocupante. Nuria cuenta que antes rondaban los 1.500 € o 2.000 € al mes, pero en la actualidad no bajan de los 4.000 € mensuales, llegando en algunos meses a alcanzar los 5.000 € debido a cirugías, tratamientos de leishmania, erliquia o amputaciones.

"Este mes estamos llegando a cifras que no hemos llegado nunca". El gasto en pienso, latas de comida, arena para gatos y medicamentos asciende a más de 1.000 € al mes. "Tenemos miedo de empezar a acumular deudas insostenibles para la organización", afirma.

La ayuda que reciben es escasa, casi nula. El ayuntamiento aporta una subvención de apenas 2.000 € al año, importe que no cubre ni la mitad de una sola factura veterinaria mensual. Las ayudas gubernamentales suelen situarse entre 3.000 € y 4.000 € anuales, pero este año la Diputación retiró su aportación directamente.

Por esto, las únicas vías de salvación son los recaudos y las donaciones. Necesitan con urgencia que se sumen más personas socias que aporten una cuota fija mensual para dar estabilidad económica y contar con un remanente básico. La protectora organizan eventos, pero son los propios voluntarios los primeros en implicarse en vender lotería, organizar rifas y colaborar en eventos y conciertos para recaudar los fondos necesarios para alimentación y facturas veterinarias.