Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se prohíbe a los propietarios dejar a sus gatos y perros más de 3 días

Una de las prácticas más habituales entre los dueños de felinos durante puentes festivos, escapadas cortas o viajes de trabajo ha quedado expresamente acotada por la legislación vigente.

Durante años ha prevalecido la creencia popular de que los gatos son animales completamente independientes y autosuficientes a los que basta con dejarles varias bandejas de arena limpia, tolvas repletas de pienso y fuentes de agua para ausentarse de casa durante cuatro o cinco días.

Sin embargo, el marco regulatorio establecido por la Ley 7/2023 de Bienestar Animal ha desmontado este mito al fijar un tope temporal ineludible sobre el tiempo máximo que cualquier mascota puede pasar sin atención presencial.

El texto legislativo, a través de su artículo 27, prohíbe de forma terminante dejar a cualquier animal de compañía sin supervisión humana durante más de tres días consecutivos, estableciendo así un límite estricto de 72 horas para los gatos domésticos.

El control presencial

El aspecto que suele generar mayor debate entre los titulares reside en el alcance real de lo que la normativa entiende por supervisión dentro de una vivienda particular.

La ley no exige que el propietario permanezca en el piso de forma ininterrumpida, pero impide que el felino quede aislado durante más de tres jornadas seguidas sin que una persona acuda físicamente al domicilio para comprobar su estado.

Disponer de cámaras de vigilancia conectadas al teléfono móvil o dispensadores programables de alimento no exime del cumplimiento de este mandato legal.

Si el titular se ausenta durante cuatro o más días, está obligado a delegar el cuidado en un familiar, un amigo, un vecino o un cuidador profesional que visite la vivienda antes de cumplirse el plazo de 72 horas para renovar el agua, limpiar el arenero y verificar la salud del animal.

Régimen de sanciones

Superar el margen temporal de los tres días sin atención presencial expone a los propietarios del inmueble a consecuencias administrativas directas.

Con carácter general, dejar a un gato solo durante más de 72 horas consecutivas está tipificado como una infracción leve de la normativa de protección animal.

Las infracciones leves llevan asociadas multas económicas que oscilan entre los 500 y los 10.000 euros, cuantías que las autoridades pueden modular en función de la duración de la ausencia y de la existencia de reincidencia.

La gravedad del expediente y el importe de la sanción pueden escalar con rapidez si el aislamiento prolongado deriva en deshidratación, obstrucciones urinarias por estrés, accidentes domésticos sin auxilio o falta de alimento. En tales supuestos, los hechos pasarían a considerarse una infracción grave, con sanciones que van desde los 10.001 hasta los 50.000 euros.

Salud felina y prevención

La limitación de las 72 horas no responde a un mero capricho burocrático, sino a criterios veterinarios fundamentales sobre la fisiología y el comportamiento de los gatos.

Los felinos son animales especialmente sensibles a los cambios en su rutina y al estrés por soledad, factores que pueden desencadenar patologías graves como la cistitis idiopática o la lipidosis hepática si dejan de comer o beber durante apenas 48 horas.

Además, una supervisión presencial periódica resulta indispensable para detectar a tiempo percances habituales en el hogar, como el volcado accidental de los recipientes de agua, el cierre fortuito de puertas interiores o la ingestión de objetos.

La legislación pone fin a la idea de que un gato puede quedarse solo indefinidamente siempre que tenga comida a su alcance. Planificar un viaje de más de tres días exige ahora organizar visitas de control en el domicilio, blindando la seguridad física y el bienestar del animal.