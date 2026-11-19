Hill’s lleva décadas demostrando que la mejor medicina para tu mascota empieza con una buena nutrición equilibrada basada en la ciencia.

Los veterinarios coinciden: el mayor error con la comida de tu perro o gato no es la cantidad, sino la calidad del pienso

Todos mimamos a nuestras mascotas; intentamos siempre velar por su bienestar.

Les sacamos a pasear, les peinamos, les compramos juguetes para que no se sientan solos y les llenamos de besos y abrazos para que sientan lo mucho que les queremos.

A pesar de la dedicación y los cuidados que brindamos a nuestros animales de compañía, el manejo nutricional diario sigue siendo uno de los mayores desafíos en el hogar.

El error dietético más extendido es el exceso calórico y la falta de equilibrio nutricional en las raciones. Según refleja la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC), hasta el 63% de los gatos y el 59,3% de los perros tienen sobrepeso u obesidad.

Unas cifras que han aumentado de manera constante durante los últimos años.

Y que muestran que no somos conscientes de las graves consecuencias que estas patologías tienen sobre la salud de los animales: una menor esperanza de vida, desgaste de las articulaciones y mayor probabilidad de padecer enfermedades cardíacas o respiratorias.

Una alimentación equilibrada

Una alimentación buena y de calidad es vital para las mascotas. Cedida.

Por ello, optar por una nutrición buena y de calidad es clave para que nuestras mascotas tengan una vida equilibrada y feliz.

Desde el brillo exterior del pelaje hasta la fuerza de sus músculos y huesos o la salud digestiva, el cuerpo de perros y gatos responde de forma directa a cada nutriente que asimila.

En este contexto, Hill’s lleva décadas demostrando que la mejor medicina preventiva empieza con una buena nutrición basada en la evidencia científica.

Transformar la salud

La propuesta de Hill’s se apoya en más de 75 años de investigación nutricional. Cedida.

Lejos de fórmulas genéricas, la propuesta de Hill's se apoya en más de 75 años de investigación nutricional y en el trabajo diario de más de 200 veterinarios y nutricionistas. Por ello, no es de extrañar que sea la marca n.º 1 recomendada por veterinarios y en la que más confían en España ¹.

Desde el año 2000, Hill’s refuerza sus recetas con un complejo pionero de antioxidantes biológicamente activos y clínicamente probado que ha demostrado reforzar el sistema inmune reduciendo los radicales libres endógenos.

En 2004, creó su primer laboratorio de investigación nutrigenómica, disciplina en la que son referentes mundiales al estudiar cómo los nutrientes modulan la expresión genética de las mascotas a lo largo del tiempo para tratar enfermedades tales como la obesidad o la enfermedad degenerativa articular.

Este rigor científico se traduce en resultados visibles en la salud y calidad de vida en el día a día de cualquier perro o gato:

Piel sana y pelaje brillante : Sus fórmulas ricas y equilibradas en ácidos grasos omega-3 y omega-6 cuidan la barrera cutánea y proporcionan una salud mejorada a la piel y el pelo.

: Sus fórmulas ricas y equilibradas en ácidos grasos omega-3 y omega-6 cuidan la barrera cutánea y proporcionan una salud mejorada a la piel y el pelo. Sistema inmune reforzado: El uso de la Fórmula Antioxidante Superior biológicamente activa a base de vit E, Vit C, betacarotenos y selenio refuerza las defensas.

El uso de la Fórmula Antioxidante Superior biológicamente activa a base de vit E, Vit C, betacarotenos y selenio refuerza las defensas. Dientes y huesos fuertes: Un balance equilibrado de minerales y vitaminas clínicamente probado para favorecer un crecimiento óptimo y prevenir la aparición de enfermedades esqueléticas durante toda la vida de la mascota.

Un balance equilibrado de minerales y vitaminas clínicamente probado para favorecer un crecimiento óptimo y prevenir la aparición de enfermedades esqueléticas durante toda la vida de la mascota. Digestión y equilibrio intestinal: La combinación ActivBiome+, fruto de más de una década analizando muestras del microbioma intestinal, nutre las bacterias beneficiosas del intestino, equilibrándolo mediante una combinación de fibras prebióticas clínicamente probadas que ayudan a mejorar la calidad de las heces, la energía diaria y el funcionamiento general de todo el organismo.

Una solución a medida

No todos los animales tienen las mismas necesidades. Estas cambian según la raza, el peso o sus circunstancias (como, por ejemplo, los gatos esterilizados).

Por eso, el ecosistema de soluciones nutricionales de Hill’s se adapta con precisión médica y preventiva:

Hill’s Science Plan : Nutrición 100% equilibrada diseñada para acompañar a las mascotas sanas durante toda su vida, adaptándose a su tamaño y edad con sabores y texturas que les encantan. Integra la innovadora tecnología ActivBiome+ Multi-Benefit, que favorece una digestión sana, defensas fuertes y la salud de sus órganos.

: Nutrición 100% equilibrada diseñada para acompañar a las mascotas sanas durante toda su vida, adaptándose a su tamaño y edad con sabores y texturas que les encantan. Integra la innovadora tecnología ActivBiome+ Multi-Benefit, que favorece una digestión sana, defensas fuertes y la salud de sus órganos. Hill’s Prescription Diet : Ofrece una nutrición clínicamente probada y recomendada por veterinarios para apoyar las necesidades de las mascotas que enfrentan problemas de salud específicos, desde sensibilidades cutáneas hasta molestias digestivas, entre otras.

: Ofrece una nutrición clínicamente probada y recomendada por veterinarios para apoyar las necesidades de las mascotas que enfrentan problemas de salud específicos, desde sensibilidades cutáneas hasta molestias digestivas, entre otras. Hill’s Vet Essentials Multi-Benefit: Una nutrición diaria multibeneficio, exclusiva en clínicas veterinarias y científicamente probada para proteger de forma activa la salud de las mascotas sanas en cada etapa de su vida.

También resulta clave integrar formatos húmedos (sobre todo para los gatos) para promover una hidratación adecuada —esencial para la función renal y urinaria entre otras—, y aportar una palatabilidad óptima que estimula el apetito. Además, son fáciles de masticar.

Aunque la mejor alimentación para nuestros peludos es la combinación de alimentación seca y húmeda.

Un compromiso real

Programa Alimento, Refugio y Amor. Cedida.

Con el programa Alimento, Refugio y Amor, apoyan a las mascotas de protectoras de toda Europa y más allá, cada día del año.

Gracias a una aportación de más de 277 millones de euros en comida para mascotas basados en la ciencia, desde su comienzo, la iniciativa ya ha ayudado a más de 15 millones de animales a encontrar un hogar definitivo.

Elegir cómo alimentar a un perro o a un gato es, en definitiva, decidir cómo será su bienestar en los próximos años. Apostar por una nutrición respaldada por la evidencia clínica y el conocimiento veterinario es el gesto de amor más consciente que podemos ofrecerles cada día.

Referencias 1. Las dietas más recomendadas por veterinarios desde 2008. Excepto 2015 y 2016. Estudios TNS, Ipsos y CM 2008-2024 en España.

"Los veterinarios avisan: el fallo diario con la comida que desgasta los huesos y el corazón de tu mascota", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Hill's.