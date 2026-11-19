Nuria Roca, 54 años: "El parto de mi perra ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido"

En casa de Nuria Roca y Juan del Val conviven dos visiones opuestas sobre las mascotas. Mientras la presentadora se declara una auténtica apasionada de sus animales, el escritor mantiene una postura mucho más distante y crítica con el trato que la sociedad da hoy en día a los perros.

La pareja comparte su día a día con Violenta y Pepita, dos perras de raza Ratón de Praga. Antes que ellas estuvo Peligro, la primera mascota de la familia. Los nombres no fueron casualidad: Juan del Val aceptó tener animales en casa con la única condición de bautizarlos él mismo.

El choque por la humanización

La diferencia de criterios entre ambos ha quedado patente en numerosas intervenciones públicas. Juan del Val nunca ocultó que tener mascotas no entraba en sus planes iniciales. "No me gustan porque son incómodos, ensucian y son caros", confesó el escritor en una entrevista concedida al diario La Razón en 2019.

En esa misma charla, el colaborador televisivo cargó con dureza contra la costumbre de tratar a los animales como si fueran niños. "A los perros se les falta el respeto si se les quita la dignidad intentando humanizarlos", señaló. Y apuntó directamente a las costumbres de su mujer: "Lo de los abriguitos, patucos y lacitos me parece el colmo. Reconozco que a Nuria le encanta vestirles, pero yo no lo apruebo. No son bebés: son perros".

Pese a su discurso severo, Del Val también admite el lado amable de la convivencia. "Lo más bonito es que estén, que se suban a tus piernas cuando leo o que anden por el despacho mientras escribo", reconoció en La Razón.

Anécdotas familiares

La sinceridad de Del Val le ha valido más de un quebradero de cabeza con los defensores de los animales. En noviembre de 2022, durante una tertulia en el programa La Roca (laSexta), lanzó una frase que incendió las redes sociales: "La mayoría de los perros son idiotas". Lejos de rectificar, el escritor defendió su derecho a opinar así ante la avalancha de críticas recibidas.

Nuria Roca, por su parte, vive la relación con sus mascotas desde el extremo opuesto. La valenciana disfruta vistiéndolas, mimándolas y compartiendo sus momentos más tiernos con la audiencia. En junio de 2019 llevó a los cachorros recién nacidos de su perra al plató de El Hormiguero (Antena 3) y aseguró emocionada: "El parto ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido".

Sin embargo, no todo han sido alegrías. En 2022, la presentadora relató en La Roca un episodio dramático que sufrió años atrás con un cachorro muy pequeño. "Se me cayó de la cama y murió", explicó con visible tristeza, recordando que el animal "tuvo mala suerte" al golpearse en un mal sitio.

El carácter de Violenta

El temperamento de las mascotas de la familia es otro tema recurrente en el programa de laSexta. Los colaboradores bromean con frecuencia sobre el carácter arisco de Violenta y Pepita. El cómico Nacho García llegó a bromear en directo asegurando que, si Nuria se hiciera la muerta delante de ellas, "te apuñalan; son malos seres".

Los traslados vacacionales también generan debate en el matrimonio. En julio de 2024, Juan del Val protestó en televisión por el elevado precio que les supone cada verano volar con las perras hasta Menorca.

Nuria Roca tuvo que intervenir en directo para frenar sus quejas entre risas y cierta inquietud: "Relájate, a ver si ahora no me van a dejar subir al avión a las perras". Dos formas distintas de entender el mundo animal que, lejos de separarlos, forman parte de su sello más reconocible dentro y fuera de la pantalla.