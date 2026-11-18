Eduardo y Laura, dueños de un santuario de 300 animales: compraron un terreno en la sierra de Madrid para rescatar

En plena Sierra Oeste de Madrid, entre encinares, pinares y prados de monte bajo, cientos de animales que lograron escapar del abandono, el maltrato o la industria ganadera disfrutan hoy de una segunda oportunidad en semilibertad.

Detrás del Santuario Wings of Heart no hay una gran institución pública, sino la determinación de una pareja —Eduardo Diez y Laura Luengo— que en 2010 decidió convertir su compromiso con los animales en un proyecto de vida permanente.

Rescatar sin apenas recursos

La trayectoria de Wings of Heart no nació con grandes hectáreas ni infraestructuras preparadas, sino de la urgencia cotidiana. A principios de la década de 2010, Eduardo y Laura comenzaron a rescatar animales de manera particular en Madrid, haciéndose cargo de casos que no tenían cabida en las protectoras convencionales, enfocadas casi exclusivamente en perros y gatos.

En aquella primera etapa, cada rescate implicaba buscar soluciones improvisadas: pequeños terrenos, parcelas prestadas o casas de acogida temporales. Sin embargo, el flujo constante de animales heridos, enfermos o procedentes de decomisos demostró rápidamente que aquellas soluciones provisionales no bastaban.

Si querían garantizar un hogar definitivo y estable para especies tan distintas como vacas, cerdos o caballos, necesitaban dar el salto y levantar un espacio propio desde cero.

Acondicionar el monte

Con ese objetivo, la pareja dio el paso de adquirir y gestionar terrenos rústicos en la Sierra Oeste de Madrid.

El entorno natural ofrecía amplitud y tranquilidad, pero carecía de las instalaciones necesarias para albergar fauna diversa de forma segura durante todo el año.

Transformar aquellas parcelas de campo en un santuario operativo supuso años de esfuerzo físico, inversión constante y trabajo manual:

Construcción de refugios climáticos: Levantamiento de cuadras, establos y zonas cubiertas diseñadas tanto para resguardar a los animales de las heladas del invierno serrano como para protegerlos de las altas temperaturas del verano madrileño.

Delimitación y seguridad: Instalación de cercados adaptados a cada especie para garantizar una convivencia pacífica entre animales de distintos tamaños y temperamentos.

Espacios sanitarios: Habilitación de áreas de cuarentena y enfermería para atender a animales que llegan con fracturas, desnutrición severa o secuelas físicas y psicológicas.

Un hogar para más de 300

Con el paso del tiempo, aquel empeño personal impulsado por dos personas fue consolidándose hasta constituirse legalmente como la Fundación Santuario Wings of Heart.

Hoy en día, en sus terrenos conviven más de 300 animales —entre vacas, toros, cerdos, ovejas, cabras, gallinas, pavos, patos, burros y caballos—, todos ellos considerados habitantes permanentes del santuario, donde reciben atención veterinaria de por vida sin ningún fin productivo ni comercial.

Lo que empezó como el esfuerzo casi solitario de Eduardo y Laura rehabilitando un espacio rural en las afueras de Madrid cuenta hoy con el respaldo de una amplia red de socios, madrinas, padrinos y voluntarios que sostienen el funcionamiento diario del centro.

Su historia se ha consolidado así como otro de los grandes referentes en España de cómo la recuperación de un entorno rural puede cambiar para siempre el destino de cientos de animales.