Los veterinarios expertos coinciden: esto es lo que tienes que hacer si tu perro o gato vuelve enfermo a casa

Dejar a un perro o un gato en una residencia, guardería u hotel para mascotas exige confianza. Muchas familias recurren a estos servicios durante vacaciones, viajes de trabajo, mudanzas o situaciones personales en las que no pueden cuidar temporalmente de su animal. La mayoría de centros trabajan con profesionalidad, pero cuando algo sale mal la preocupación es enorme: heridas, peleas, enfermedades, fugas, golpes de calor o incluso fallecimientos pueden dar lugar a reclamaciones difíciles de gestionar.

Lo primero que conviene entender es que no todos los problemas ocurridos durante una estancia significan automáticamente que haya habido una negligencia. Un animal puede enfermar por una patología que ya estaba incubándose, puede sufrir estrés por el cambio de entorno o puede tener una reacción inesperada.

Sin embargo, también puede haber fallos de vigilancia, instalaciones inadecuadas, mezcla incorrecta de animales, falta de agua, mala comunicación o una respuesta tardía ante una urgencia. Para diferenciar una cosa de otra, puede ser necesario un informe de peritaje veterinario.

Antes de dejar a una mascota en una residencia, debería quedar documentado su estado. Cartilla, vacunas, tratamientos, alergias, dieta, enfermedades previas, carácter, miedos, problemas de convivencia con otros animales y teléfonos de contacto son datos importantes. Si después surge un conflicto, esta información ayuda a saber qué conocía el centro y qué cuidados debía prestar. También es útil conservar contrato, justificantes de pago, mensajes y fotografías.

Uno de los problemas más habituales son las peleas entre perros. Una residencia debe valorar qué animales pueden compartir espacios, supervisar los patios y separar cuando existan riesgos. Aun así, una mordedura puede ocurrir. La diferencia está en saber si el incidente era previsible, si había personal suficiente, si se actuó rápido y si el animal recibió atención veterinaria adecuada. Los peritos veterinarios pueden analizar las lesiones, su gravedad y si encajan con la versión explicada por el centro.

En verano, el golpe de calor es una de las situaciones más graves. Los perros pueden sufrir hipertermia en patios sin sombra, estancias mal ventiladas, paseos en horas de mucho calor o vehículos utilizados para traslados. Algunas razas, animales mayores, cachorros o mascotas con problemas respiratorios son más vulnerables. En estos casos, se revisa si había agua disponible, sombra, ventilación, vigilancia y rapidez de actuación.

Las fugas también generan mucha angustia. Si un perro se escapa de una residencia, lo lógico es preguntar cómo pudo ocurrir. ¿Había doble puerta? ¿La valla era adecuada? ¿El animal llevaba identificación? ¿Se informó rápido al propietario? ¿Se activó una búsqueda? Cuando el animal aparece atropellado, lesionado o no aparece, un informe técnico puede ayudar a valorar si el centro adoptó medidas razonables para evitar la pérdida.

Otro tipo de reclamaciones aparecen cuando el animal vuelve enfermo. Tos, diarrea, parásitos, heridas en la piel o decaimiento pueden deberse a muchas causas. Algunas enfermedades se contagian con facilidad en lugares donde conviven varios animales, pero también pueden venir de antes. Por eso es importante revisar vacunas, fecha de aparición de síntomas, condiciones de limpieza, aislamiento de animales enfermos y atención recibida.

La medicación es un punto que no debe pasarse por alto. Muchas mascotas necesitan pastillas, gotas, insulina, dietas especiales o tratamientos pautados por su veterinario. Si el centro acepta cuidar de ese animal, debería registrar correctamente las dosis y horarios. Cuando se sospecha que una medicación no se administró o se administró mal, el perito veterinario puede revisar instrucciones, registros y evolución clínica.

Si el animal fallece durante la estancia o poco después, es normal que la familia quiera respuestas. En estos casos, la necropsia puede ser fundamental para conocer la causa de la muerte. Si no se realiza y el cuerpo se incinera, después será mucho más complicado demostrar qué ocurrió. Ante una situación grave, conviene pedir asesoramiento cuanto antes, conservar informes clínicos y evitar tomar decisiones precipitadas.

Un informe pericial no busca culpar sin pruebas. Su función es ordenar los hechos, valorar el daño y explicar si existe relación entre lo ocurrido y la actuación del centro. Puede servir para reclamar, defenderse, negociar con una aseguradora o llegar a un acuerdo. También puede demostrar que el centro actuó correctamente si las pruebas así lo indican.

Para las residencias y guarderías responsables, la documentación es una forma de protección. Protocolos de admisión, vacunación, grupos, limpieza, urgencias, medicación y comunicación con propietarios ayudan a trabajar mejor y a evitar conflictos. Para las familias, pedir información antes de contratar y conservar pruebas después de cualquier incidente es una manera de proteger a su animal.

Antes de contratar una residencia, merece la pena visitar las instalaciones o pedir información detallada. Preguntar cuántos animales conviven, cómo se organizan los grupos, qué ocurre si un perro no se adapta, si tienen veterinario de referencia, cómo administran medicación y cómo comunican incidencias puede evitar problemas. Una residencia seria no debería molestarse por estas preguntas; al contrario, suele agradecer que la familia aporte información sobre el animal.

También conviene explicar el carácter real de la mascota. A veces, por miedo a que no acepten al animal, se ocultan problemas de ansiedad, escapismo, agresividad o enfermedades. Esa falta de información puede perjudicar al propio animal. Si un perro tiene miedo a otros perros, necesita medicación o ha intentado escaparse otras veces, el centro debe saberlo para tomar precauciones.

Si ocurre una incidencia, pide todo por escrito. Qué día pasó, quién estaba presente, qué se hizo, a qué veterinario acudieron y cuándo avisaron. No se trata de desconfiar por sistema, sino de conservar datos. Las versiones verbales cambian con el tiempo y la memoria falla, sobre todo en situaciones tensas. Un parte de incidencia, aunque sea sencillo, ayuda mucho.

Un informe técnico puede ser útil incluso para alcanzar una solución amistosa. Muchas familias no quieren ir a juicio; solo quieren saber qué ocurrió y que se reconozca el daño. También hay centros que necesitan demostrar que actuaron bien. Cuando la valoración es independiente, las dos partes pueden negociar con menos tensión y más información.

Al recoger al animal, revisa su estado antes de marcharte si es posible. Observa si camina bien, si tiene heridas, si está excesivamente sediento, si respira con normalidad y si su comportamiento es muy distinto al habitual. Si notas algo raro, comunícalo en ese momento y pide que quede registrado. Esa simple actuación puede evitar discusiones posteriores sobre cuándo apareció el problema.

También conviene pedir a la residencia que informe de cualquier incidencia aunque parezca menor. Una diarrea, una pequeña pelea o un día sin comer pueden no ser graves, pero ayudan a entender la evolución del animal. La transparencia genera confianza y permite actuar antes de que un problema se complique.

Una buena residencia no solo cuida animales: también informa bien a las familias. Pide que te expliquen cómo será la estancia, qué harán si tu mascota no se adapta y a qué clínica acudirán en caso de urgencia. Esa conversación previa puede evitar muchas sorpresas y demuestra si el centro trabaja con seriedad.

Si la residencia ofrece cámaras, partes diarios o mensajes periódicos, aprovéchalo, pero no sustituyen una buena atención. Lo importante es que exista vigilancia real y capacidad de reacción. Una foto bonita no demuestra por sí sola que el animal esté bien cuidado durante toda la estancia.

Desde PERIVET, gabinete nacional de peritaje veterinario, ayudamos en casos relacionados con residencias caninas, guarderías y hoteles para mascotas. Si tu animal ha vuelto herido, enfermo, se ha escapado o ha fallecido durante una estancia, nuestros peritos veterinarios pueden revisar la documentación, valorar el daño y elaborar un informe independiente. Ante la duda, contar con una valoración técnica permite actuar con más tranquilidad y defender mejor los derechos de todos, empezando por el bienestar del animal.