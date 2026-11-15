Se buscan voluntarios para vivir gratis en una finca en Tarragona a cambio de cuidar de los perros rescatados

Convivir las 24 horas rodeado de decenas de perros rescatados, con vistas privilegiadas al Delta del Ebro y completamente desconectado de la red eléctrica convencional.

Esta es la exigente y vocacional propuesta de voluntariado que ha publicado una familia italiana residente desde hace nueve años en Tortosa (Tarragona), donde han levantado paso a paso un refugio canino dentro de una finca agrícola de dos hectáreas.

A diferencia de otras estancias recreativas, esta convocatoria —difundida a través de la plataforma internacional Workaway con carácter urgente para los meses de octubre a abril— busca perfiles comprometidos para estancias largas de un mínimo de dos meses, dispuestos a adaptarse a la vida rústica de montaña y a la dinámica intensa de un centro de rescate animal.

Un día a día del rescate

La rutina de la finca gira en torno al bienestar de los numerosos perros de distintos tamaños y caracteres que acoge el refugio, además de gallinas y un olivar ecológico de 400 árboles. Por ello, los anfitriones establecen como requisito indispensable contar con experiencia previa en el manejo de perros (preferiblemente en protectoras o cheniles) y hablar español con fluidez.

Las labores principales se reparten entre el refugio, el campo y el entorno doméstico:

Atención integral al refugio: Limpieza diaria de las instalaciones por las mañanas, distribución de comidas, socialización, mimos y acompañamiento en traslados al veterinario.

Apoyo en el cuidado infantil: La pareja tiene una hija de casi tres años y solicita ayuda para cuidarla y entretenerla mientras ambos atienden las tareas más exigentes con los perros del refugio.

y solicita ayuda para cuidarla y entretenerla mientras ambos atienden las tareas más exigentes con los perros del refugio. Mantenimiento de la finca ecológica: Labores de desbroce, poda y cuidado de los 400 olivos ecológicos, mantenimiento de muros de piedra tradicionales y atención al huerto familiar.

Montaña y sostenibilidad

A cambio de la colaboración, los anfitriones cubren el alojamiento y la manutención en un formato adaptado a la estructura de la propiedad.

Las voluntarias disponen de una habitación dentro de la vivienda principal, mientras que los voluntarios cuentan con una caravana acondicionada instalada junto a la casa. También existe espacio para aparcar furgonetas camper propias de hasta seis metros de longitud (limitado por la estrechez del camino de acceso de montaña).

Además, la manutención está incluida. Se ofrecen dos comidas diarias compartidas con la familia, con menús variados que incluyen opciones vegetarianas.

Vida autosuficiente: La finca opera bajo un modelo de impacto ambiental cero, abasteciéndose exclusivamente mediante placas solares y recogida de agua de lluvia (sin conexión WiFi, dependiendo únicamente de cobertura móvil).

Requisitos de adaptación

Los anfitriones advierten con total transparencia que el entorno es aislado —situado en lo alto de una montaña a unos 15 kilómetros de los núcleos urbanos más cercanos y sin calles nombradas— y carece de las comodidades urbanas habituales.

El candidato ideal debe ser una persona todoterreno, amante incondicional de los animales ("acostumbrada a vivir rodeada de patas, besos y pelos por todas partes") y con afinidad para el trato con niños pequeños.

Los interesados que cumplan con el requisito de idioma y experiencia canina pueden presentar su candidatura directamente a través del perfil del anfitrión en Workaway (código de referencia: 458728341714).