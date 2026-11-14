La reflexión de Arturo Pérez-Reverte sobre los perros: "Nunca conocí entre los seres humanos un amor tan desinteresado"

Para Arturo Pérez-Reverte, los perros no son simples animales de compañía, sino la medida moral frente a las miserias humanas. A lo largo de décadas de literatura y columnismo, el escritor cartagenero ha construido un territorio propio donde la nobleza canina contrasta con el egoísmo de las personas.

En su célebre artículo Un perro llamado Sombra, publicado en El Semanal el 25 de octubre de 1998, el autor resumió su filosofía vital tras despedir a uno de sus compañeros más queridos: "Ningún ser humano vale lo que un buen perro. Cuando desaparece un perro noble y valiente, el mundo se torna más oscuro. Más triste y más sucio".

En aquella misma columna —recogida más tarde en su libro Con ánimo de ofender (2001)—, Pérez-Reverte dejó por escrito el vacío que deja su pérdida frente al ruido del mundo.

"Podría desaparecer la Humanidad entera. Pero cada vez que desaparece un animal silencioso, bueno y leal como era el perro del que les hablo —se llamaba Sombra—, este mundo resulta menos generoso, menos habitable y menos noble".

Sombra y Sherlock

Su convivencia con perros rescatados, como el propio Sombra o Sherlock, ha alimentado buena parte de sus reflexiones dominicales en XLSemanal, compiladas posteriormente en la antología Perros e hijos de perra (Alfaguara, 2014).

En ella denuncia sin concesiones el maltrato, el abandono estival y la frivolidad de quienes tratan a los animales como juguetes.

En el artículo De perros y de hombres, publicado en XLSemanal el 27 de julio de 2008, defendió la profundidad de ese lazo frente a quienes nunca han compartido su vida con un animal.

"Respecto a los perros, nadie que no haya convivido con ellos conocerá nunca, a fondo, hasta dónde llegan las palabras generosidad, compañía y lealtad", escribió. El escritor encuentra en ellos una entrega sin cálculo que rara vez halla en su propia especie.

Tal como expresó en otra de sus columnas recogidas en Perros e hijos de perra: "Nunca conocí entre los seres humanos, como en los cinco perros que hasta hoy pasaron por mi vida, un amor tan desinteresado y tan leal".

Una presencia silenciosa

Para el académico de la RAE, esa presencia callada funciona además como el mejor refugio emocional en las horas bajas. En sus textos semanales reunidos en la misma obra afirmaba que "no existe mejor alivio para la melancolía y la soledad que su compañía fiel, la seguridad de que moriría por ti, sacrificándose por una caricia o una palabra".

Esa admiración dio el salto definitivo a la ficción en 2018 con Los perros duros no bailan (Alfaguara), una novela negra narrada en primera persona por Negro, un mestizo de pelea.

A través de su voz, Pérez-Reverte sintetizó la diferencia esencial entre ambas especies: "A diferencia de los humanos, los cánidos apenas conocemos la hipocresía. Somos lo que somos, y punto. Animales honrados".

Entre la denuncia implacable contra la crueldad humana y la ternura hacia quienes caminan a su lado sin pedir nada a cambio, la obra de Pérez-Reverte confirma que, en su universo literario y personal, la verdadera aristocracia lleva collar y cuatro patas.