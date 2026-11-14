Ismael y Coque compraron una masía con 23 hectáreas en las montañas de Girona, y la convierten en un santuario de animales

En pleno valle de Camprodon, rodeada de bosques y prados de alta montaña en el Pirineo de Girona, se levanta una antigua masía que hoy funciona como hogar permanente para cientos de animales que lograron escapar del abandono, el maltrato o la industria ganadera.

Detrás de la Fundación Santuario Gaia no hay una gran corporación, sino la decisión vital de una pareja —Ismael López Dobarganes y Coque Fernández Abella— que hace más de una década decidió cambiar por completo su rumbo para levantar un refugio desde cero.

El punto de inflexión

La historia no empezó en Cataluña, sino a más de mil kilómetros al sur, en una pequeña casa de campo en la provincia de Sevilla. Allí, Ismael y Coque comenzaron a acoger de manera particular a los primeros animales que necesitaban ayuda, conviviendo con ellos en un entorno doméstico y limitado.

Sin embargo, todo cambió con la llegada de Palma, una cerda rescatada que, al poco tiempo de entrar en su hogar, dio a luz a seis crías. Aquel nacimiento supuso el detonante definitivo: el terreno sevillano se quedó pequeño de la noche a la mañana.

Si querían ofrecer una vida digna y en libertad a aquella nueva familia —y a los muchos otros animales que seguían pidiendo auxilio—, necesitaban dar un salto de escala y buscar un lugar con espacio suficiente.

La apuesta por los Pirineos

En octubre de 2012, tras recorrer distintos puntos de la geografía española, la pareja encontró el lugar adecuado en Camprodon (Girona). Adquirieron una finca rural con una masía tradicional y decenas de hectáreas de terreno de montaña —una extensión equivalente a unos 23 campos de fútbol—.

El traslado supuso enfrentarse a un reto logístico, físico y económico de enorme magnitud. Adaptar una finca de montaña al clima pirenaico y a las necesidades de especies muy distintas implicó años de trabajo continuo:

Rehabilitación de infraestructuras: Acondicionamiento de la masía y construcción de cuadras, establos y refugios térmicos preparados para soportar las bajas temperaturas y las nevadas del invierno.

y las nevadas del invierno. Zonificación del terreno: Instalación de kilómetros de vallados y división de prados para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica entre especies.

Atención sanitaria: Creación de zonas de enfermería y cuarentena para atender a animales que, en muchos casos, llegan con graves secuelas físicas, desnutrición o traumas derivados de su pasado.

Un hogar para cientos de vidas

Con el paso de los años, aquel proyecto personal impulsado por dos personas fue creciendo hasta constituirse legalmente como la Fundación Santuario Gaia.

Hoy en día, en sus terrenos conviven vacas, toros, cerdos, ovejas, cabras, gallinas, pavos, caballos y burros, todos ellos considerados habitantes permanentes del santuario, donde reciben cuidados veterinarios de por vida sin ningún fin productivo ni comercial.

Lo que comenzó como el esfuerzo solitario de una pareja reformando una finca rústica cuenta hoy con un equipo profesional de cuidadores y veterinarios, además del respaldo de miles de socios, madrinas, padrinos y voluntarios que sostienen el día a día del centro.

La trayectoria de Ismael y Coque se ha convertido así en uno de los ejemplos más emblemáticos en España de cómo la rehabilitación de un espacio rural puede transformar el destino de cientos de animales.