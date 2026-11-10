Los expertos lo confirman: "En 2024 hubo más de 3.000 accidentes de trafico en los que había un perro"

La llegada del otoño y el cambio de hora traen consigo tardes mucho más cortas y paseos que, inevitablemente, transcurren bajo la penumbra o en plena noche. Esta menor visibilidad en calles y carreteras periurbanas eleva de forma crítica la probabilidad de incidentes viales con animales de compañía.

Ante esta situación estacional, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) y la Dirección General de Tráfico (DGT) han emitido una advertencia para extremar la precaución durante las salidas cotidianas. La etóloga y experta en comportamiento animal Paula Calvo analiza el impacto de estas cifras y repasa las medidas preventivas indispensables para evitar percances fatales.

Las cifras

Las estadísticas de tráfico confirman que el último trimestre del año es el periodo más peligroso para transitar junto a vías transitadas por vehículos a motor.

"La Real Sociedad Canina de España ha pedido estos días que tengamos más cuidado en los paseos, y los datos de la DGT ayudan a entender por qué", señala Paula Calvo. "Entre octubre y diciembre se concentra el 31 % de los accidentes de tráfico con animales implicados. Y en 2024 hubo más de 3.000 en los que había un perro".

El margen de maniobra de conductores y viandantes en estos escenarios es mínimo: "En la alerta hay una frase que resume muy bien el problema: dice que un perro puede llegar a la calzada en cuestión de segundos. Basta con que se asuste por algo o tire de golpe justo cuando el mosquetón no está bien cerrado. Y con poca luz, quien conduce lo ve tarde".

Prevención básica

La mayoría de los sustos y fugas accidentales hacia el asfalto pueden neutralizarse con sencillas rutinas de comprobación en el propio domicilio.

"Casi siempre hay margen para evitarlo, y la mayor parte se resuelve antes de salir de casa", apunta la especialista. "Conviene revisar el arnés y el cierre de la correa, buscar calles iluminadas aunque el camino sea algo más largo y acortar la correa cuando pasan coches cerca".

A estos hábitos se suma el equipamiento visual: "También ayuda llevar algo reflectante en cuanto empieza a oscurecer, y tener al día el microchip y una placa con el teléfono".

En el momento crítico en que un perro se suelta o rompe el amarre cerca del tráfico, el instinto humano suele dictar una reacción impulsiva que a menudo empeora el peligro.

"Hay una recomendación que cuesta más, porque va contra lo que nos pide el cuerpo: si el perro se escapa cerca de una carretera, no hay que correr detrás de él", advierte Calvo. La persecución suele acelerar la carrera del animal hacia la calzada.

"Lo mejor es llamarle desde un sitio seguro, con voz firme, y avisar a la gente que haya alrededor. Si convives con un perro, todo esto lo puedes aplicar desde esta misma tarde", recalca.

La responsabilidad

La alerta adquiere un cariz todavía más sensible en el sector de los cuidadores y paseadores caninos contratados por familias trabajadoras.

"Al leer la alerta, pensé sobre todo en quienes pasean perros de otras familias. Muchas personas recogen al perro a las siete, cuando sus tutores siguen trabajando, y a partir de ahora lo harán ya de noche. A veces con un perro que conocen desde hace pocas semanas y por calles con poca luz", reflexiona la etóloga.

El compromiso con el animal exige máxima diligencia en estas franjas horarias: "La familia que les deja la correa espera que su perro vuelva a casa igual que salió. Y eso pide anticiparse, conocer bien a ese perro y saber qué hacer si algo se complica".