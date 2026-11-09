Se buscan voluntarios para vivir gratis en una casa en Mallorca a cambio de cuidar de sus 2 perras 4 horas al día

Instalarse en el corazón de Mallorca sin pagar alquiler, con las tardes libres para recorrer calas y pueblos costeros, y dedicando las mañanas a pasear perros y apoyar en la vida cotidiana del hogar. Esta es la atractiva propuesta de voluntariado que ha lanzado Margalida, una vecina de Manacor certificada como Super Host en la plataforma internacional de intercambio Workaway.

La anfitriona, profesora de yoga, terapeuta holística y coach evolutiva, reside en una amplia casa tradicional mallorquina situada junto a la estación de tren y autobús de la localidad —lo que facilita el transporte hacia Palma y el resto de la isla— y a unos 20 minutos en coche del mar.

Con el objetivo de compaginar sus proyectos formativos con el día a día de su vivienda, busca una persona tranquila, amante de los animales y no fumadora para incorporarse a su rutina.

Los reyes de la casa

El foco central de la convivencia recae en el bienestar de los animales que habitan la casa, por lo que la anfitriona busca a un auténtico apasionado del mundo animal.

Alma y Aura son dos perras de raza 'rater mallorquí' (ratonero mallorquín), muy activas, cariñosas y sociables a las que les encanta salir de paseo y explorar. En el caso de Alma, sufrió un accidente en el pasado que le exige ciertas precauciones y cuidados delicados en su manejo diario, aunque mantiene una rutina completamente activa.

Mishita es la gata de la vivienda, dócil y acostumbrada a buscar compañía y mimos entre los rincones de la casa.

Descubrir la isla

Una de las características más singulares de esta oferta es su ritmo horario, condicionado porque la anfitriona colabora en proyectos vinculados a la franja horaria de Argentina. Esto hace que sus días comiencen más tarde de lo habitual, en torno a las 11:00 de la mañana.

El esquema diario contempla terminar la ayuda sobre las 15:30 horas, dejando toda la tarde y la noche libres para que el voluntario pueda explorar la isla, descansar o disfrutar de la naturaleza. Quienes madruguen pueden aprovechar las primeras horas para leer, practicar yoga o meditar en silencio, evitando ruidos que activen a los perros antes de tiempo.

Entre las tareas a desempeñar se incluyen:

Atención y paseos de las mascotas: Rutinas diarias de paseo, alimentación y compañía para Alma, Aura y la felina Mishita.

Apoyo doméstico: Mantenimiento básico y orden en los espacios comunes de la vivienda.

Colaboración creativa o digital (opcional): Para candidatos con habilidades digitales, la anfitriona agradece apoyo en edición de vídeo, gestión de Instagram o diseño web para su proyecto sobre bienestar, astrología maya y terapias naturales.

Condiciones de admisión

A cambio de la colaboración, el voluntario disfruta de una habitación individual privada con cama individual dentro de la casa (cuarto de baño compartido). La vivienda, amplia y de arquitectura tradicional, no cuenta con calefacción central pero dispone de mantas térmicas de invierno.

La anfitriona ofrece compartir sesiones de meditación, iniciación al masaje de reflexología podal, sesiones de coaching personal o charlas sobre astrología maya. Además, domina cinco idiomas (catalán, español, inglés, alemán y francés).

El hogar es estrictamente libre de tabaco y alcohol, fijando las 22:00 horas como el inicio del horario de descanso nocturno.

Dado que en la vivienda ya residen tres animales territoriales, no se admiten mascotas externas y el alojamiento está pensado para una única persona. La anfitriona suele proponer una semana de prueba inicial con opción de extender la estancia según la afinidad mutua.

Para optar a esta plaza, los interesados deben enviar su candidatura a través del perfil oficial de Workaway (código de anfitrión: 568266539175), detallando su afinidad con los animales, sus habilidades y su disposición a realizar una videollamada previa de presentación.