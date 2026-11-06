Los ojos que fomentan la autonomía: la gira que muestra el poder de los perros guía por toda España

Cada día, las calles de las ciudades españolas se llenan siempre más de perros guía que facilitan la vida a las personas con discapacidad visual. Su papel es fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad en colectivo.

Promueven la inclusión, fomentan el respeto y la comprensión de las necesidades de las personas ciegas y la importancia de un correcto comportamiento de la sociedad con los perros guía. Su presencia grita que un mundo más fácil para todos es posible.

En este sentido, la Fundación "la Caixa" y CaixaBank han promovido las exhibiciones de perro guía de la ONCE, para mostrar cómo se trabaja con estos animales. Han recorrido diez ciudades españolas este 2026, a las cuales han asistido más de 6.000 personas.

Y, enfrente del público, han demostrado cómo estos perros son uno de los elementos fundamentales en la vida de las personas ciegas. Simbolizan independencia, seguridad y autonomía.

La formación y el desarrollo de esta iniciativa nace de la necesidad de generar un impacto positivo en la vida de las personas con discapacidad visual. Además, este acuerdo refuerza el valor de marca gracias a los múltiples lazos comunes de inclusión, respeto y responsabilidad con la sociedad.

Mucho más que un perro

Los perros guía no son sólo animales de compañía. Ayudan a sobrevivir en la hostilidad de un mundo que no está hecho para las personas con discapacidades. Por esto, ‘Mucho más que un perro’ es el lema elegido para estas exhibiciones que se realizan en centros deportivos municipales durante estos tres años.

Más de 600 personas, procedentes de distintos centros educativos de cada localidad y ciudadanía, pueden ser testigos de diversos ejercicios de obediencia y concentración realizados por estos animales junto a instructores de movilidad de perro guía.

Allí, se muestra en un circuito que simula una calle, cómo es el proceso de adiestramiento para que los perros puedan salvar obstáculos, subir o bajar escaleras, cruzar pasos de cebra, buscar puertas o permanecer en una cafetería o en cualquier medio de transporte a los pies de una persona ciega.

En todas las exhibiciones participan usuarios y usuarias de perro guía que explican al público asistente cómo es su vida diaria junto a estos canes, así como sus derechos de acceso y las recomendaciones de cómo comportarse ante un perro guía en cualquier situación cotidiana.

Valores y compromiso

Para la Fundación"la Caixa" y CaixaBank, es importante compartir valores como el liderazgo, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. Ambas entidades quieren fomentar el progreso cultural, social y económico, en línea con sus valores fundacionales de compromiso social.

El objetivo principal es promover la concienciación en la sociedad sobre la discapacidad visual. Ayudar al público a comprender mejor las necesidades y los desafíos diarios a los que se enfrentan las personas ciegas y con baja visión serán los ejes sobre los que pivotarán todas las acciones.

Todo ello se forja mediante la conexión emocional y facilitando el vínculo con el público a través de historias reales de usuarios de perros guía. Crear un mundo que se pueda adaptar a todos los que queramos vivir en él.