Inés Arrimadas, 45 años, sobre su infancia: "Wind fue la gata que creció conmigo hasta los 18, cuando me fui a Sevilla"

Mucho antes de situarse en el epicentro de la política catalana y nacional, Inés Arrimadas creció rodeada de bigotes y silencios felinos. Su vínculo con los animales no comenzó entre focos ni ruedas de prensa, sino en el patio y las habitaciones de la casa de sus padres en Jerez de la Frontera.

Aquella infancia andaluza estuvo poblada por gatos, una presencia constante que marcó su temprana inclinación por las mascotas y moldeó un apego que duraría toda su juventud. Entre todos ellos hubo una gata con nombre propio y peso sentimental: Wind (viento, en inglés).

La felina llegó a su vida cuando Inés tenía apenas 10 años y se mantuvo inseparable a su lado hasta que cumplió los 18, coincidiendo con el momento en que hizo las maletas para marcharse a estudiar Derecho a Sevilla. Con la marcha de Wind y el inicio de su etapa universitaria, Arrimadas cerró un ciclo y pasó más de una década sin volver a convivir con ninguna mascota bajo su mismo techo.

Aquellos primeros años dejaron en ella una impronta indeleble y una confesada debilidad por el carácter felino, admitiendo sentirse afín a ellos porque "son más independientes". Sin embargo, el destino y el amor le tenían reservado un giro inesperado de especie.

La llegada de Suiti

El regreso de los animales a su rutina no vino en forma de gato, sino a través de una pequeña pinscher llamada Suiti. La perra pertenecía a su marido, Xavier Cima, cuando ambos se conocieron en 2013. Aunque la propia Arrimadas no se consideraba especialmente perruna, la adopción fue instantánea.

En declaraciones a El País, la dirigente recordaba con humor aquel acoplamiento familiar: "La adopté encantada y nos llevamos muy bien, pero es evidente que quiere más a Xavi". Durante sus años de mayor intensidad política en el Parlament de Cataluña, Suiti se convirtió en su refugio imprescindible.

Para desconectar del ritmo de Barcelona, la pareja se escapaba cada fin de semana a los bosques de Ripoll (Girona), donde residía la madre de Cima y donde la perrita los esperaba siempre alerta.

"Si paso dos semanas sin verla, la echo de menos", reconocía entonces la política al citado diario, describiendo momentos de intimidad doméstica como sus sesiones de carrera mañanera o las siestas en el salón: "Se pone celosilla", revelaba sobre cómo Suiti se colaba en medio de ambos en el sofá y protestaba con ladridos si se daban un beso.

En declaraciones recogidas en aquel reportaje, Arrimadas definía con precisión el carácter de su compañera: es "una pinscher, muy nerviosa, muy comilona, de dormir las siestecitas".

Más que una mascota

Con el paso de los años y el posterior traslado de la familia a Madrid, Suiti siguió formando parte activa del día a día, adaptándose al nacimiento de sus hijos e incluso protagonizando anécdotas en plena retransmisión pública, como cuando interrumpió a ladridos una conexión telemática en pleno confinamiento mientras su dueña la llamaba cariñosamente al orden.

Ese afecto cotidiano la llevó a reflexionar públicamente en sus redes sociales sobre el sentimiento de apego hacia los canes y el rechazo frontal al maltrato y al abandono: "Nunca me imaginé lo que se podía llegar a querer a un perro hasta que tuve uno. Y no me cabe en la cabeza cómo puede haber gente dispuesta a abandonarlos. Sin embargo, ellos nunca nos fallan, su amor es incondicional y pase lo que pase siempre están ahí".

Esa misma convicción tuvo su reflejo en la labor parlamentaria de su formación política cuando se impulsó la reforma legal para despojar a los animales de la condición jurídica de cosas.

En declaraciones a El País, Arrimadas zanjaba el debate subrayando la dimensión humana y emocional que trasciende a cualquier texto legal: "Ya era hora de que las leyes reflejasen lo que para muchos representan. Es difícil explicar lo que les llegas a querer, pero cualquiera entiende que es imposible compararlos con una cafetera. Para mí, Suiti es una más de la familia".