Mushu, un gato de pelaje claro con los ojos verdes y las orejas hacia abajo. Archivo redacción

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Cuando un gato se acerca con la cola levantada, es un signo de que quiere tu atención"

A diferencia de los perros, en los que el movimiento de la cola suele asociarse de forma generalizada a la alegría o la excitación positiva, en la especie felina el código es completamente distinto.

La cola de un gato es tanto un prodigio biomecánico para mantener el equilibrio como uno de los canales de comunicación más complejos y malinterpretados por los humanos.

A través de su canal de divulgación, el veterinario Carlos Gutiérrez desmonta falsos mitos sobre este apéndice y explica cómo la postura, la velocidad y la tensión del rabo revelan el estado emocional exacto del animal.

La regla de la velocidad

Para interpretar las intenciones de un felino, el primer indicador a observar no es solo la posición, sino el ritmo al que oscila la cola.

"Que tu gato mueva la cola no significa que esté contento, hay determinados movimientos que de hecho significan todo lo contrario", advierte el veterinario.

"Cuando los gatos mueven la cola de una manera rápida suelen estar agitados, asustados o nerviosos. Por norma general, cuando la mueven de una forma lenta es porque están concentrados en alguna cosa que están haciendo".

Cola erguida o en gancho

Cuando un gato se aproxima hacia una persona o hacia otro felino con la cola vertical, el mensaje es unívoco: se trata de una aproximación amistosa y pacífica.

"Que tu gato se aproxime a ti o a otros gatos con su cola levantada, parada y erguida, quiere decir que se acerca en son de paz, quiere jugar o quiere algo de atención por tu parte", detalla Gutiérrez.

La ciencia respalda este comportamiento social: "Se ha demostrado que los gatos muestran mayor interés o se aproximan más a aquellos que tienen la colita levantada porque saben que no les van a atacar. Además, si en la parte de arriba se curva un poquito en forma de gancho, tu gato te está queriendo decir lo mismo: está de buen humor y predispuesto al contacto".

Rabo pegado al suelo

En el extremo opuesto, cuando la cola desciende, se tensa o golpea el suelo rítmicamente, el felino está manifestando incomodidad, dolor físico o saturación de caricias.

"Cuando tu compañero felino tiene la cola muy recta pero paralela al suelo o pegada a él, quiere decir que algo pasa. Probablemente se encuentre incómodo con la situación, o le duela algo", subraya el especialista.

Forzar la interacción en ese momento es un error: "Si en ese momento no quiere interactuar, no deberías obligarle porque es muy posible que esa situación de estrés se vuelva agresiva. Hay que dejarlo tranquilo".

Un malentendido frecuente se da cuando el gato descansa con el rabo pegado a sus patas: "Tener la cola enrollada alrededor de su cuerpo no manifiesta relajación, sino más bien inquietud o timidez".

Del mismo modo, el movimiento enérgico de lado a lado es una advertencia clara: "Cuando está tumbado y mueve la cola en forma de látigo o de golpeteo, el gato no está nada cómodo; si le estás acariciando, puede que seas tú la causa".

Temblores de marcaje

Otras posiciones responden a instintos territoriales, hábitos predatorios o respuestas súbitas de pánico.

Si la cola se eleva y vibra de forma rápida, no responde a alegría: "Tiene que ver con que está marcando con su orina por elementos de territorialidad, algo que también pueden hacer los gatos castrados", señala el veterinario.

Por el contrario, enrollar la cola alrededor de las piernas del tutor suele ser una petición directa de afecto o comida.

Finalmente, el arqueo del lomo con el pelo de la cola inflado refleja un sobresalto grave: "Cuando un gato eriza su cola es porque se ha asustado de manera repentina o hay algo que le produce muchísimo miedo. En estos casos optan por huir; no persigas a tu gato si ha tenido esa reacción, ya volverá a salir cuando vea que no hay peligro".