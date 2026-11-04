Confirmado por la Ley de Bienestar Animal: se prohíbe a los propietarios de viviendas dejar a sus perros solos más de 24 horas

Uno de los hábitos más extendidos entre los titulares de animales de compañía durante escapadas de fin de semana o jornadas laborales maratonianas ha quedado formalmente restringido en toda España.

Hasta hace poco, dejar al animal con varios cuencos de pienso y agua suficiente en el salón o la terraza mientras los dueños salían de viaje durante dos o tres días era una práctica habitual, aunque desaconsejada por educadores y veterinarios.

Sin embargo, el marco regulatorio derivado de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal ha zanjado de raíz este comportamiento al fijar límites temporales muy estrictos sobre el tiempo que un animal puede permanecer sin atención humana directa.

El texto legal establece de forma inequívoca que queda terminantemente prohibido dejar a cualquier animal de compañía sin supervisión durante más de tres días consecutivos. No obstante, para el caso concreto de los perros, el margen se reduce a un máximo improrrogable de 24 horas consecutivas.

El límite dentro del hogar

El punto que suele suscitar más dudas entre los particulares es el ámbito de aplicación de la norma.

Muchos dueños asumen erróneamente que las restricciones solo afectan al abandono en fincas rústicas, parcelas o segundas residencias deshabitadas.

La legislación aclara que la limitación temporal opera con total independencia del lugar donde se encuentre el can, lo que incluye de lleno a los pisos particulares, chalets o viviendas habituales.

Dejar al perro encerrado dentro de casa más de 24 horas sin que nadie acuda a comprobar su estado, sacarlo a pasear y atender sus necesidades básicas se considera una desatención contraria a la ley.

Si los propietarios se ausentan durante un fin de semana completo, están obligados a encargar su custodia a un familiar, vecino o servicio profesional de cuidado.

Régimen de sanciones

Incumplir este límite temporal conlleva consecuencias económicas directas para los titulares del animal, ya que está catalogado con carácter general como una infracción leve de la normativa de protección animal.

Las infracciones leves contemplan apercibimientos por escrito o multas que oscilan entre los 500 y los 10.000 euros, dependiendo de las circunstancias concurrentes y de si existe reincidencia por parte del infractor.

La gravedad del caso y la cuantía de la sanción pueden dispararse si la ausencia prolongada deriva en daños físicos, deshidratación, desnutrición severa o problemas de salud graves para el animal.

En tales supuestos, los hechos pasarían a tipificarse como una infracción grave, con sanciones económicas que van desde los 10.001 hasta los 50.000 euros, además de las eventuales responsabilidades penales por delito de maltrato animal si se pone en riesgo su vida.

Bienestar y convivencia

Más allá del estricto cumplimiento legal, la limitación de las 24 horas responde a criterios etológicos fundamentales sobre la naturaleza social de los perros.

El aislamiento prolongado en soledad provoca con frecuencia episodios agudos de ansiedad por separación, cuadros de estrés e hiperactividad destructiva en la vivienda.

Estas situaciones suelen derivar en problemas de convivencia en los edificios residenciales, marcados por ladridos incesantes, aullidos nocturnos y gemidos continuados que alteran el descanso de la comunidad de vecinos y alertan a las autoridades policiales.

La normativa busca erradicar la concepción de que un perro es autosuficiente siempre que tenga comida y agua a su alcance. Dejar a un animal encerrado durante días a su suerte ya no es solo una negligencia ética, sino una conducta sancionable bajo la legislación vigente.