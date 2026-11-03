Álvaro, cocinero: "Mi perro suele comer unos 450 gramos de alimentación natural sin aditivos en un día"

"Esta receta de comida para nuestra mascota equivale a un plato completo de un día para un perro", afirma Álvaro, cocinero, en un vídeo de YouTube. El experto enseña a preparar una comida casera y natural para caninos grandes mediante una receta rápida.

"Mi perro es un pastor alemán y suele comer unos 450 gramos al día, más o menos, de esta receta". La transición hacia una alimentación natural en los perros responde a la necesidad de respetar su fisiología carnívora a través de ingredientes frescos, reconocibles y libres de ultraprocesamiento.

A diferencia de los piensos industriales convencionales, que suelen someterse a tratamientos térmicos extremos con altas proporciones de harinas cárnicas y carbohidratos refinados, las dietas basadas en comida real —ya sea cocinada suavemente o cruda biológicamente adaptada (BARF)— conservan los nutrientes, encimas y antioxidantes en su estado original, facilitando una digestión notablemente más ligera y eficiente.

Para que resulte verdaderamente beneficiosa y segura, debe tratarse de una dieta completa y estrictamente balanceada, formulada respetando los requerimientos de calcio, fósforo, aminoácidos esenciales, ácidos grasos y vitaminas según la edad, peso y nivel de actividad de cada perro.

Pollo y vegetales

La preparación requiere ingredientes frescos que incluyen 250 gramos de pollo y diversas porciones de vegetales como zanahoria, calabacín, brócoli y espinacas.

El proceso de preparación es simple y no requiere muchas herramientas. Primero se usan las verduras previamente cocidas: 50 gramos de zanahorias, 50 gramos de calabacín y 50 gramos de brócoli.

"Cortamos el pollo por la mitad y lo cocinamos ligeramente". El cocinero explica que no hace falta cocinarlo en exceso, es suficiente pasarlo por la sartén para sellarlo por ambos lados.

"Se deja casi crudo para conservar la mayor cantidad de nutrientes y evitar la desnaturalización de las proteínas por el calor". En la misma sartén, se añade un chorrito de aceite y se hacen saltear brevemente las espinacas frescas.

"Este paso ligero evita que pierdan propiedades y ayuda a caramelizar las verduras, aportando un sabor dulzón que atrae al perro". Ahora, se colocan el pollo y las espinacas en un bol y se pican al tamaño adecuado según la mandíbula o edad del perro.

"Es mejor hacer cortes pequeños para razas pequeñas o con problemas dentales", aclara el cocinero. Por último, se mezclan en la bol el resto de verduras y ya la comida está lista.

"Estas comidas naturales no llevan aditivos de ninguna clase, contrariamente al resto de los piensos", concluye Álvaro.