Isabel Díaz Ayuso, 48 años: "Mi perro tiene una inteligencia superior. Cuando tenía 2 meses, hacía todo lo que le decías"

A lo largo de los años, Isabel Díaz Ayuso ha demostrado abiertamente el especial vínculo que mantiene con los animales de compañía.

En su faceta más cotidiana y en sus redes sociales la presidenta autonómica ha abierto la puerta a su lado más personal compartiendo imágenes y vivencias con los animales que marcan su vida diaria.

Más de una vez, la política española ha dejado claro que la compañía de cuatro patas representa una pieza clave en su rutina. Para ella, el contacto con los animales supone una fuente constante de afecto, desconexión y lealtad frente al desgaste del ritmo público.

Un duelo temprano

Aunque hoy en día su imagen está estrechamente ligada a los paseos campestres con su perro, la relación de Díaz Ayuso con las mascotas conoció también el lado más amargo de la pérdida.

En 2015, en plena vorágine electoral junto al equipo de Cristina Cifuentes, la dirigente acogió en su casa a un gato negro y de corta edad. Sin embargo, aquella convivencia duró poco tiempo.

El animal falleció de forma repentina en su domicilio, dejándole una honda tristeza en aquellos intensos meses de campaña. Una experiencia dolorosa que, lejos de cerrarle las puertas a la convivencia animal, reafirmó su compromiso y su debilidad por cualquier criatura.

Años después, a comienzos de 2021 y tras atravesar una ruptura sentimental, apareció en su vida su compañero más conocido: Bolbo. El cachorro, procedente de la camada de unos amigos cercanos, llegó con la intención de aportarle compañía y estabilidad en una etapa de cambio personal.

La inteligencia de Bolbo

Quienes conocen de cerca a la presidenta destacan que el can se convirtió rápidamente en un pilar indispensable, marcando las rutinas de sus fines de semana de campo en Ávila y sus momentos de desconexión en la capital.

Lejos de quedarse al margen de su agenda, el animal ha llegado a acompañarla en desplazamientos cotidianos, actos de campaña o incluso a la propia Real Casa de Correos en la Puerta del Sol.

En su entorno subrayan su carácter dócil y su rápida capacidad de aprendizaje desde que apenas tenía dos meses: «Tiene una inteligencia superior. Es listísimo. Se sienta, da la patita y va exactamente donde le dices».

Esa complicidad constante refleja hasta qué punto los animales de compañía suponen para la presidenta un refugio afectivo y una constante de fidelidad, manteniéndose como uno de sus apoyos más sólidos al margen de los vaivenes de la vida pública.