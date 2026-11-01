César Millán, experto: "He pasado de ser adiestrador de perros a entrenar humanos. Necesitan revisar sus hábitos"

Conseguir que un perro con mucha energía aprenda a gestionar sus impulsos y no convierta los ladridos en un problema diario dentro del hogar es una de las grandes metas de cualquier guía.

Para lograrlo, los profesionales insisten en que la fórmula pasa por paseos frecuentes, juegos interactivos que activen su mente y el aprendizaje de trucos, conforme comparte el medio Canal 26.

Este equilibrio cobra especial relevancia en compañeros especialmente vivaces. Según la ficha de PetMD verificada por la veterinaria Barri J. Morrison, los ejemplares de Schnauzer miniatura destacan por una notable capacidad de aprendizaje y perspicacia, si bien demandan retos variados en su rutina diaria.

Con las pautas correctas, se integran a la perfección en dinámicas con niños y otros congéneres, aunque su instinto de alerta y su facilidad para vocalizar ante cualquier estímulo exigen una guía constante.

Más allá de las particularidades de cada raza, el debate sobre el comportamiento canino exige desmontar viejos estigmas. Conforme comparte el medio Clarín, el preparador insiste en dejar atrás las etiquetas injustas para centrarse en la respuesta individual del animal y en la responsabilidad de quienes lo cuidan.

Un principio que cobra especial fuerza en los hogares con menores, donde la presencia adulta resulta imprescindible para marcar límites claros y enseñar a interactuar sin riesgos. Guiar a un perro rescatado no consiste en imponer autoridad a la fuerza, sino en comprender sus carencias y asumir su bienestar de forma consciente.

Paciencia y tiempo

Abrir las puertas a un perro que ha vivido en la calle requiere un proceso de adaptación progresivo donde las prisas no tienen cabida.

En una publicación de Bunko, César Millán explica que estos animales precisan afecto, comprensión y calma para asimilar su nuevo entorno.

La actitud de los adoptantes resulta determinante para transmitir seguridad y construir una relación sólida, una idea que el experto sintetiza con su conocido lema: "Rehabilito perros, adiestro personas".

El vínculo y la autocrítica

Decidirse a compartir la vida con un animal rescatado despierta a menudo temores e incertidumbre en las familias, sobre todo por el desconocimiento de las experiencias previas que arrastra en su mochila.

Sin embargo, su compañía refuerza los lazos afectivos, mitiga el aislamiento y fomenta el respeto hacia otros seres vivos.

Para Millán, a sus 57 años, la clave de una convivencia sana no reside en transformar al animal, sino en la autocrítica de quienes conviven con él.

"He pasado de ser entrenador de perros a entrenar humanos, es necesario que revisen sus propios hábitos y reacciones".

En definitiva, el éxito de la acogida se fundamenta en la empatía y en entender las particularidades de cada caso, recordando que "los perros callejeros solo necesitan amor, no necesitas entrenarlos, pero cada mascota puede reaccionar de manera diferente".