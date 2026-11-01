Se buscan voluntarios para vivir gratis en una casa rural de Cádiz a cambio de cuidar de 30 gatos 3 horas al día

El encarecimiento continuo del alquiler vacacional en la costa andaluza ha impulsado alternativas donde el intercambio de tareas sustituye por completo a la transacción económica.

En el entorno rural de Conil de la Frontera, a pocos kilómetros del mar gaditano, una finca de media hectárea se ha sumado a este modelo a través de una propuesta que combina el rescate animal y la convivencia doméstica: estancia y manutención cubiertas a cambio de dedicar unas tres horas al día al cuidado de una colonia de más de treinta gatos y a labores cotidianas de la casa.

La iniciativa, gestionada a través de la plataforma de voluntariado Workaway, parte de Jackie y Richard, un matrimonio británico afincado en la zona desde hace años.

Una asociación benéfica

Su propiedad funciona como el núcleo de una asociación benéfica fundada por ellos mismos para dar refugio a felinos abandonados, coordinar campañas de esterilización que frenen las camadas callejeras y acondicionar zonas específicas para los ejemplares en proceso de adopción.

Para sostener esta infraestructura sin recurrir a contrataciones externas, la pareja ofrece a un viajero solitario una cabaña independiente ubicada en el jardín de la parcela, con acceso a piscina, bicicletas para desplazarse hasta la costa y todas las comidas incluidas.

La rutina de este intercambio se aleja tanto de unas vacaciones convencionales como de un empleo formal remunerado. La jornada requiere un compromiso matutino centrado en la limpieza exhaustiva de los espacios de los animales, la administración de medicinas, el reparto de alimento y el control veterinario básico de una colonia de treinta y cinco individuos.

A estas funciones con los felinos se suman, según la necesidad familiar, el apoyo en tareas de cocina sencilla y el acompañamiento durante algunas tardes de los nietos de los anfitriones, lo que amplía el perfil del voluntario más allá del trabajo exclusivo de rescate animal.

Una estancia mínima de 1 mes

Los requisitos de selección responden a la necesidad de continuidad y madurez en el cuidado de la finca: se exige una estancia mínima de un mes, priorizando estancias de seis semanas o más en personas mayores de veintiséis años que viajen sin acompañantes.

Asimismo, el acceso a la convocatoria exige abonar la membresía de la plataforma intermediaria para formalizar el contacto y asumir los gastos de desplazamiento hasta Cádiz.

Este caso ilustra con precisión cómo la economía colaborativa redefine las estancias prolongadas en el litoral español, articulando acuerdos donde la dedicación práctica y el bienestar animal resuelven tanto la gestión de un refugio como la búsqueda de alojamiento asequible junto al mar.