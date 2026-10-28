Carlos Gutiérrez, veterinario: "Dejar los cables eléctricos sueltos por casa cuando hay un gato es mala idea"

El hábito de morder o jugar con los cables eléctricos es una de las conductas más peligrosas y estresantes que pueden darse en la convivencia con felinos.

Además del evidente perjuicio material, este comportamiento acarrea graves riesgos para la salud del animal, desde quemaduras en la cavidad bucal y descargas eléctricas hasta posibles obstrucciones intestinales si llegan a ingerir fragmentos de plástico o cobre.

A raíz de una consulta recurrente en sus redes sociales, el veterinario Carlos Gutiérrez aborda este problema cotidiano y repasa los métodos más eficaces para proteger tanto los dispositivos del hogar como la vida de las mascotas.

Despejar el entorno

A pesar de existir múltiples accesorios e inventos en el mercado, la prevención activa por parte de los tutores sigue siendo la medida más contundente para erradicar el peligro de raíz.

"Si hubiera una solución definitiva ya la habrían comercializado y por mucho dinero, porque este es un problema que suele tener la gente que convive con gatos", explica el veterinario Carlos Gutiérrez.

"Yo siempre suelo decir una cosa: lo más importante es quitárselos de su alcance. Cuando terminemos de cargar el móvil, cogemos el cargador y lo guardamos".

Cajas organizadoras

Para aquellos cableados fijos que no se pueden recoger a diario —como los de la televisión, los ordenadores o los electrodomésticos—, existen alternativas físicas que impiden el acceso directo de los dientes del felino al material conductor.

"Hay alternativas que nos pueden ayudar en cierta medida. Por ejemplo, las típicas cajitas donde metes dentro la regleta de los enchufes y los cables", señala el especialista. "Si tienes dentro de la caja los cables, tu gata no va a acceder a ellos y, por lo tanto, aunque no desenchufes el cargador, no lo va a poder morder".

Otra herramienta muy extendida en el ámbito informático actúa como escudo protector de la manguera eléctrica: "También ofrecen solución los cubrecables en espiral de plástico. Si tu gata muerde la espiral, no va a llegar al cable o le va a costar mucho más dañarlo, porque por fuera tiene toda esa cubierta protectora".

Evitar el "efecto serpiente"

El movimiento libre de un cable colgando o arrastrándose por el suelo activa de forma inmediata el instinto predatorio del gato, que lo identifica como un juguete en movimiento.

"Otra cosa importante es sujetar los extremos de los cables si no los vamos a quitar de medio. Hay especies de pinzas o pasacables que se ponen en las mesas para que el cable no quede todo suelto", advierte Gutiérrez.

Fijar la trayectoria del cableado neutraliza su atractivo visual: "Eso de que esté el cable suelto les llama mucho la atención a los gatos por ese serpenteo que hace cuando lo mueven. Fijándolo es menos probable que tu gata quiera jugar con él".

En definitiva, el experto insiste en combinar la educación con el orden doméstico para evitar accidentes graves: "Tienes varias alternativas que puedes poner en práctica, aunque como te digo, la más segura es que intentes quitar todos los cables de por medio si ves que a tu gata le ha dado por jugar con estos elementos de tu casa".