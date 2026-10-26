Pedro Sánchez, 54 años, sobre su infancia: "Cuando veraneaba en Cartagena había un perro que no nos dejaba dormir"

Más allá de su perfil público y su actividad política, Pedro Sánchez ha dejado ver en numerosas ocasiones el estrecho lazo afectivo que le une a los animales domésticos.

Aunque lo habitual es verle en un marco estrictamente institucional, sus apariciones en formatos más relajados —como diversas entrevistas en pódcasts— han servido para mostrar su lado más cercano, recordando a los animales que han dejado huella en su vida personal.

El jefe del Ejecutivo sostiene que la presencia de una mascota en la rutina cotidiana constituye un pilar afectivo fundamental, una visión sobre la convivencia animal que comenzó a forjarse mucho antes de establecerse en La Moncloa.

Una conexión de la infancia

Si bien en la actualidad comparte la residencia presidencial con Turca e India, dos perras de agua de raza española, el vínculo de Sánchez con las mascotas tiene raíces muy profundas. Durante su participación en el espacio La Pija y la Quinqui, repasó algunos pasajes clave de su infancia y juventud.

Entre sus vivencias, mencionó el estrecho contacto con el sector a través de la actividad profesional de su padre: "Mi padre tuvo una tienda en Lorca de cosas de bebés y de juguetes y de animales", rememoró al referirse a aquel negocio familiar.

Asimismo, conserva en la memoria las anécdotas de los veranos de su niñez en la costa de Murcia, donde el ambiente veraniego y la presencia de animales marcaban las jornadas.

"Cuando veraneaba en Cartagena había una persona que tenía un husky y no nos dejaba dormir porque estaba toda la noche llorando por el calor. Hacían 30 grados o más, con humedad, en agosto", explicó entre risas sobre aquel episodio festivo.

El contraste de personalidades

Al hablar sobre el carácter enérgico e inagotable de sus perras actuales, siempre dispuestas a jugar, el presidente no dudó en compararlas con el comportamiento de un perro que tuvo en su juventud.

Sobre aquel animal de sus primeros años, recordó de forma directa: "muy jovencito era muy independiente, no quería jugar. En cambio estas son un coñazo", bromeó en un tono totalmente distendido.

Este contraste refleja el cambio en la dinámica cotidiana del presidente respecto a sus mascotas. De la distancia y calma de aquel perro de su juventud ha pasado a la vibrante hiperactividad de sus perras de agua, de las que suele comentar divertido que "tienen una pelota de tenis como cerebro".

A través de estos recuerdos, queda de manifiesto que su afición por los animales no responde a una postura reciente, sino a una constante afectiva que le ha acompañado desde la infancia hasta la primera línea política.