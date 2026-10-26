Mariano Rajoy, 71 años: "Mi perro fue un regalo de mi vecino. Tiene mucha alegría y le encanta la gente"

En el complejo de La Moncloa los ritmos los marcan las agendas oficiales, los gabinetes de crisis y el pulso implacable de la actualidad.

Sin embargo, para Mariano Rajoy, el protocolo político encontró durante años su contrapunto perfecto en una silueta blanca y negra que correteaba ajena a los titulares por los jardines presidenciales.

Se trata de Rico, el pointer inglés que se convirtió en el miembro más carismático y silencioso de la familia del expresidente del Gobierno.

Un regalo de la vecindad

La historia entre el líder popular y su mascota no nació de una búsqueda meditada en un criadero, sino de un detalle de vecindad. Rico llegó al hogar de los Rajoy como un obsequio tras su traslado a la residencia oficial.

Un regalo de un vecino cercano que pronto cambiaría el ambiente en los ratos libres del político gallego, acostumbrado hasta entonces a una vida pública donde las mascotas no habían ocupado portadas.

No fue hasta septiembre de 2015 cuando Rajoy decidió hacer formal la llegada del animal a la esfera pública. Lo hizo a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, compartiendo una imagen del pointer posando tranquilo entre la vegetación de La Moncloa.

Mariano Rajoy y su mascota el pasado sábado 25 de junio durante la jornada de reflexión EFE

"Os presento a nuestro perro Rico, fue un regalo. Un animal lleno de alegría y bondad al que le encanta la gente", escribía el entonces presidente, abriendo una ventana inédita a su intimidad.

Una energía inagotable

A partir de ese momento, la presencia de Rico fue haciéndose habitual para las cámaras en los momentos donde los políticos buscan rebajar la tensión. Las cámaras de televisión captaron al animal durante reportajes de proximidad en el recinto presidencial, mostrando su carácter juguetón y afectuoso.

El propio Rajoy destacaba en diversas intervenciones lo mucho que el perro disfrutaba del contacto humano y la energía inagotable que desplegaba en cada saludo.

Para Rajoy, conocido por su afición a las caminatas a paso ligero para despejar la mente, Rico se transformó en el compañero ideal de ruta.

Era habitual verlos juntos durante los fines de semana o en las tradicionales jornadas de reflexión previas a los comicios, paseando por los senderos privados del complejo mientras el pointer daba rienda suelta a su instinto de perro de muestra.

Sin entender de mayorías absolutas ni de debates parlamentarios, Rico logró lo que pocos consejeros conseguían en los días más agitados de la legislatura: ofrecer al expresidente un espacio de absoluta normalidad, afecto incondicional y sosiego a golpe de paseo.