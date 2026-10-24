Gabriel Rufián, sobre su infancia: "Tuve un gorrión durante 14 años llamado Olivilla porque era muy pequeño"

"Tuve un gorrión durante 14 años que se llamaba Olivilla porque era muy pequeño"

En el hemiciclo de la Cámara Baja, Gabriel Rufián ha construido un estilo político reconocible por la contundencia de sus intervenciones, la ironía y el manejo de los tiempos mediáticos.

Sin embargo, lejos de la moqueta parlamentaria y de los focos de la alta política, las memorias de infancia y juventud del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya guardan un rincón mucho más apacible, guiado por el gorjeo de las aves domésticas y la paciencia que exige su cuidado.

A diferencia de las habituales estampas con perros o gatos que suelen poblar los perfiles de los representantes públicos, la vinculación de Rufián con el reino animal tomó un camino diferente: la ornitología doméstica y la cría de aves en el hogar.

Una afición tradicional que el propio diputado rememoró en una distendida entrevista concedida a LaSexta, en la que dejó al descubierto su faceta más íntima y desconocida.

"He criado pájaros, gorriones y verderones", revelaba el político al ser preguntado por su relación con los animales de compañía.

Olivilla

Criar un ave desde que es apenas un pollo requiere un ritual de dedicación casi constante: preparar las mezclas de papilla a la temperatura exacta, alimentar con jeringa o palillo cada pocas horas y ofrecer ese calor constante que simula el nido.

Es una disciplina paciente y minuciosa que convierte el vínculo con el animal en algo simbiótico, donde las aves terminan reconociendo la voz, las manos y la figura de quien las sacó adelante en sus primeros días de vida.

Entre todas aquellas vivencias con el plumaje y los comederos, dos pequeñas aves ocupan un lugar de honor en sus recuerdos.

"Tuve un gorrión durante 14 años que se llamaba Olivilla porque era muy pequeño", confesaba con nostalgia sobre un ejemplar cuyo longevo historial de convivencia desafió todas las expectativas habituales para una especie de tan corto tamaño en la naturaleza, demostrando el nivel de atención que recibió en el ámbito doméstico.

Una disciplina paciente

En contraste con el bautizo del diminuto Olivilla, el diputado catalán también recordaba con humor el pragmatismo con el que gestionó la llegada de otros compañeros alados a su casa: "Y otro que no tuvo nombre nunca", añadía sobre el compañero de jaula y vuelo que nunca llegó a recibir un apelativo formal.

La cría de pequeñas aves silvestres como verderones o gorriones forma parte de una arraigada cultura popular que ha acompañado a muchas familias trabajadoras durante generaciones.

Para quienes se inician en ella desde jóvenes, la experiencia supone un aprendizaje definitivo sobre el respeto hacia la vida silvestre, el cuidado diario sin días de descanso y la belleza de contemplar de cerca la evolución de unas criaturas diminutas pero fascinantes.