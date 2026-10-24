Carlos Gutiérrez, veterinario: "Dejar las ventanas abiertas con tu gato en casa cuando te vas es mala idea"

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LO ESENCIAL Las claves Las ventanas oscilobatientes suponen un grave peligro para los gatos, ya que pueden quedar atrapados y sufrir lesiones graves o irreversibles. El veterinario Carlos Gutiérrez recomienda no dejar este tipo de ventanas abiertas si el gato va a permanecer solo en casa. Se aconseja instalar topes en las puertas, permitir la entrada de luz natural y dejar varios recipientes de agua accesibles para garantizar la seguridad y bienestar del gato. Evitar depender exclusivamente de comederos automáticos y revisar cables o cuerdas sueltos son medidas básicas para prevenir accidentes domésticos con gatos.

Al ausentarnos de la vivienda y dejar a nuestros gatos solos, con frecuencia pasamos por alto ciertos aspectos que la comunidad veterinaria considera fundamentales. De entre todos ellos, destaca especialmente uno por la gravedad de las emergencias que puede generar: las ventanas oscilobatientes.

El especialista en salud animal Carlos Gutiérrez ha alertado sobre los peligros vinculados a estos cerramientos, de gran popularidad en los hogares por su practicidad para ventilar. No obstante, en casas con presencia felina, representan una amenaza invisible y de alto riesgo.

Según expone el profesional, es habitual que los gatos intenten curiosear o deslizarse por la rendija superior que deja la ventana. En ese intento, corren el peligro de quedar encajados entre la hoja y el marco, una circunstancia que se agrava de forma drástica si la mascota intenta zafarse mediante tirones o movimientos bruscos.

Las consecuencias van mucho más allá de un golpe superficial o una herida en la extremidad. Gutiérrez advierte de que el cuerpo del felino puede quedar aprisionado a la altura del abdomen o del tórax, lo que genera aplastamientos graves y, en las situaciones más severas, daños irreversibles en la médula y la columna.

Por ello, la indicación veterinaria es categórica: evitar por completo la apertura oscilobatiente si el animal se queda solo sin supervisión. Aunque la meta sea renovar el aire del piso, conviene recurrir a sistemas de ventilación seguros diseñados para proteger al animal.

Chequeo preventivo del espacio

El bienestar del gato dentro del hogar abarca otras pautas preventivas esenciales. Una de ellas consiste en asegurar que las puertas no puedan cerrarse por corrientes de aire; la colocación de retenedores o topes impedirá que la mascota quede aislada en un cuarto sin comida, bebida o su bandeja sanitaria.

La luz natural es otro factor determinante. Bajar totalmente las persianas y dejar el hogar en penumbra altera la noción del tiempo del animal. Contar con claridad natural le permite mantener la coherencia en su ciclo biológico y distinguir con claridad la jornada diurna de la noche.

Asimismo, la hidratación exige precauciones adicionales, sobre todo en épocas de calor. El experto aconseja distribuir diversos cuencos con agua limpia por distintas zonas de la estancia, garantizando que siempre tenga un punto de bebida accesible ante cualquier imprevisto.

En cuanto a la comida, sugiere utilizar recipientes de bordes bajos para no incomodar sus sensibles bigotes. Respecto a los dispensadores automáticos, recuerda que pueden fallar por averías mecánicas, bajadas de tensión o pérdidas de red, por lo que resulta imprescindible dejar también plato tradicional disponible.

Para terminar, es necesario revisar que cables eléctricos, cordones de persianas y elementos colgantes queden fuera de su alcance. Recoger y fijar estos objetos elimina el riesgo de enganches o ingestas accidentales, asegurando un entorno cómodo y protegido durante nuestra ausencia.