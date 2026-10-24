Dos perros en frente de una casa en un pueblo de Marruecos. Archivo redacción

Se buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de Cataluña a cambio de 24 horas semanales cuidando animales

Vivir en plena naturaleza y dedicarse por completo al bienestar animal es una oportunidad al alcance de quienes buscan una experiencia con impacto real.

El Santuario Gaia, ubicado en la provincia de Girona (Cataluña), abre periódicamente convocatorias para incorporar voluntarios residentes dispuestos a colaborar en el cuidado diario de cientos de animales rescatados de la explotación y el abandono.

Esta iniciativa permite sumergirse de lleno en uno de los proyectos de protección animal más reconocidos del país, ofreciendo alojamiento gratuito dentro de la propia finca para quienes se comprometan con su misión de concienciación y respeto.

Un refugio referente

El Santuario Gaia es un espacio de protección que alberga a cientos de animales —principalmente considerados de granja, como vacas, cerdos, ovejas, cabras y caballos, además de perros y gatos— que han sido salvados de situaciones extremas.

El objetivo central del proyecto es proporcionarles una vida digna e indivisible en un entorno de libertad y cuidados veterinarios especializados.

El trabajo de los voluntarios residentes es un pilar fundamental para sostener el funcionamiento diario de este gran refugio y garantizar la atención constante que requiere cada habitante.

Tareas diarias y condiciones

El voluntariado interno exige dedicación y compromiso con la causa, ofreciendo una experiencia transformadora en un entorno natural privilegiado:

Labores principales: Preparación y reparto de comida adaptada a cada especie , limpieza y acondicionamiento de establos y prados, apoyo en la administración de tratamientos veterinarios y tareas de mantenimiento general de las instalaciones.

, limpieza y acondicionamiento de establos y prados, apoyo en la administración de tratamientos veterinarios y tareas de mantenimiento general de las instalaciones. Beneficios incluidos: Alojamiento gratuito en las dependencias habilitadas dentro de la finca, permitiendo una convivencia estrecha con el equipo y los propios animales.

Estilo de vida: Al tratarse de un santuario basado en la ética antiespecista, la convivencia se desarrolla bajo un modelo de respeto estricto hacia la vida animal y una alimentación exclusivamente vegana dentro del recinto.

Requisitos

Para garantizar un funcionamiento óptimo y el bienestar de los animales, el Santuario Gaia establece unas pautas claras de selección y un compromiso ético fuerte.

Buscan personas que compartan y respeten la filosofía del santuario en materia de derechos animales y que tengan capacidad física y de adaptación.

Estar preparado para el trabajo al aire libre en entornos rurales, independientemente de las condiciones meteorológicas, es fundamental.

Las candidaturas deben tramitarse a través de las convocatorias oficiales del refugio, tras completar un formulario de acceso y pasar el proceso de selección previo.