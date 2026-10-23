La psicología dice que las personas que tienen un apego ansioso hacia sus perros o gatos son más depresivas

Tener un perro o un gato en casa suele asociarse a múltiples beneficios psicológicos: menor sensación de soledad, mayor nivel de actividad física y un apoyo emocional incondicional.

Sin embargo, la psicología clínica y la antrozoología han empezado a poner el foco en la cara B de este vínculo: no todo tipo de afecto genera bienestar, y un apego desmedido o angustioso hacia el animal puede ser un reflejo directo de la vulnerabilidad emocional del tutor.

Diversas investigaciones publicadas en revistas científicas como Frontiers in Psychology o MDPI han analizado la relación entre los animales de compañía y la salud mental humana bajo el prisma de la teoría del apego.

Las conclusiones son claras: cuando la relación con la mascota se construye desde el apego ansioso, aumentan significativamente los síntomas depresivos y los rasgos de neuroticismo en el cuidador.

Cuando el cuidado se transforma en angustia

La teoría del apego, formulada originalmente por John Bowlby para explicar los vínculos entre padres e hijos, se aplica hoy de forma sistemática a las relaciones con animales de compañía.

Mientras que un apego seguro permite disfrutar de la presencia del perro o gato como un apoyo reconfortante sin interferir en la autonomía del día a día, el apego ansioso se caracteriza por:

Preocupación constante e hipervigilancia: Un miedo persistente e intrusivo a que el animal enferme, sufra algún accidente o fallezca.

a que el animal enferme, sufra algún accidente o fallezca. Dependencia emocional: La sensación de que el propio bienestar psicológico depende en exclusiva de la presencia o atención constante de la mascota .

. Dificultad para gestionar la separación: Cuadros de angustia o culpa del propio tutor al tener que dejar al animal solo para acudir al trabajo o realizar actividades sociales.

Los estudios señalan que las personas que puntúan alto en apego ansioso hacia sus mascotas suelen presentar niveles más elevados de neuroticismo, un rasgo de personalidad caracterizado por la inestabilidad emocional, la tendencia a experimentar emociones negativas y la hipersensibilidad al estrés.

¿La mascota causa la depresión o es un síntoma de ella?

Uno de los hallazgos más relevantes de la literatura científica reciente es la clarificación de la causa y el efecto.

La presencia de la mascota no genera la depresión; más bien, las personas que ya atraviesan estados depresivos o presentan una alta labilidad emocional tienden a volcar en el animal una necesidad defensiva de afecto y control.

En estos escenarios, la mascota se convierte en el recurso exclusivo de regulación emocional. Cuando la red de apoyo social humano es débil o inexistente, el tutor deposita en el perro o gato toda su estabilidad afectiva.

Esto crea un bucle retroalimentado: la vulnerabilidad previa alimenta la ansiedad por el bienestar del animal, y la constante preocupación por el animal incrementa la sintomatología depresiva y el agotamiento psicológico.

La salud pública y la veterinaria

Estos descubrimientos están transformando el abordaje clínico tanto en psicología como en medicina veterinaria. Entender que un apego intensamente ansioso puede señalar un riesgo para la salud mental del tutor permite a los profesionales interceder a tiempo.

Los expertos enfatizan que promover una relación saludable con los animales de compañía implica fomentar la autonomía de ambas partes.

Querer a una mascota no significa vivir en permanente estado de alarma por su bienestar; al contrario, lograr un apego seguro es la mejor garantía tanto para la salud emocional de la persona como para la calidad de vida del animal.