Se buscan protectoras en España para conseguir casas a los perros y gatos rescatados en sus refugios

España sigue siendo el primer país en Europa con más tasas de abandono de animales. Los últimos años han sido duros. El 57% de los perros y el 58% de los gatos de los refugios no encuentran un hogar. Cada mes que pasa el saldo sigue siendo terrible.

"Cada vez hay más animales abandonados, pero la gente sigue priorizando la compra frente a la adopción", cuenta Fernando Ocaña, Presidente de Salvando Peludos. Por esto, dar visibilidad a los que necesitan una familia e impulsar la adopción responsable es responsabilidad de todos.

La protectora abre sus puertas a todos aquellos que quieran echar una mano o simplemente interesarse por la realidad de estos animales. Tienen cuatro voluntarios permanentes, pero no es suficiente. El número de animales que llega aumenta cada día más.

En 2024, Tiendanimal puso en marcha "Adopta con Tiendanimal", una web creada para conectar a los animales que esperan un hogar con familias que buscan darles una segunda oportunidad.

"Queremos conocer mejor la realidad de los animales que están en adopción y mejorarles la vida, ayudándoles a buscar un hogar", afirma Daniela

Ahora, por primera vez, esos datos se convierten en conocimiento para arrojar luz sobre una realidad de la que todavía se habla poco: quiénes son los animales que buscan hogar, qué factores influyen en su adopción y qué retos siguen dificultando que miles de ellos encuentren una familia.

1418 adoptados

"Son los animales los que encuentran un hogar, no las personas las que encuentran el animal", afirma Caroline Arrú, CMO y co-sponsor del Comité ESG de Tiendanimal. Según los datos de Adopta con Tiendanimal cada día una media de 4 animales de compañía encuentra un hogar.

En 2025 se estima que había 1.608 protectoras censadas en España. De ellas, más de 370 se registraron en la web, lo que equivale a casi una de cada cuatro protectoras (23 % del total).

Visita a la protectora Salvando Peludos. Kiwoko

La suscripción es gratuita. La protectora se registra, crea el perfil del animal, sube las fotos y la información y a partir de ahí, aquellos tutores que están interesados contactan con la compañía.

"Esto no es un juguete, no es un capricho, es un ser vivo con el que tenemos que ser conscientes que vamos a convivir hasta el final de su vida". Por lo tanto, también los futuros padres del animal tienen que cumplir con ciertos requisitos.

Tiene que ser consciente de que hay que pasearlo, que hay que cuidarlo, qué hacer con él cuando no se va de vacaciones o cuando hay que llevarlo al veterinario.

En 2025 la web visibilizaba 2.500 animales, de los cuales 1418 han sido adoptados. Detrás de cada protectora hay historias de animales que, por diferentes motivos, lo tienen más difícil para ser adoptados.

Por eso, una de las principales apuestas de la web es dar voz a quienes más lo necesitan: aquellos que pasan más tiempo esperando una oportunidad. Los denominados por Tiendanimal como los invisibles, un grupo que en la actualidad la web registra con un total de 96 animales.

La ficha del abandono

El informe responde a estas y otras preguntas analizando los datos de más de 2.500 animales registrados en la web, ofreciendo una radiografía inicial de los animales que buscan un hogar en España.

Según estos datos, Andalucía concentra el mayor número de animales registrados, con 1.071, seguida de Madrid (416) y Cataluña (338). Además, Andalucía es la comunidad con mayor proporción de animales registrados que encontraron un hogar durante 2025: el 57%, frente al 51% de Madrid, el 35% de Cataluña, el 34% de Murcia y el 35% de Castilla-La Mancha.

En el caso de los perros, el 42,45% de las adopciones corresponde a animales de entre 1 y 3 años, seguidos de los adultos de 3 a 8 años (34,38%).

Entre los gatos, los jóvenes de 6 meses a 2 años representan el 49,01% de las adopciones, mientras que los adultos de 2 a 10 años alcanzan el 46,27%. Los cachorros y los animales sénior representan porcentajes más reducidos en ambas especies.

Los datos recogidos en este primer informe muestran la dimensión de la adopción y, al mismo tiempo, la importancia de seguir dando visibilidad a los animales que esperan una segunda oportunidad.