Se buscan familias para adoptar perros de diferentes razas en una feria con 32 protectoras españolas

Muchos fueron abandonados a su suerte, la mayoría encontrados en la calle tras sobrevivir a situaciones que jamás deberían haber sufrido. Otros quedaron atados directamente a las puertas de un refugio, esperando que alguien llegase para ofrecerles el futuro que merecían.

Todos ellos tienen edades, tamaños, caracteres e historias completamente diferentes, pero comparten una misma necesidad: una familia que entienda que adoptar no es un capricho, sino un compromiso para toda la vida.

Porque un perro no es un juguete ni un regalo de usar y tirar cuando cambian las circunstancias o aparecen las primeras complicaciones.

Con este mensaje de responsabilidad como bandera, Albacete se convertirá los próximos 24 y 25 de octubre en el epicentro de la protección animal en España con la II Feria Nacional de Adopciones "Adopta un Pana".

El evento, organizado por la asociación sin ánimo de lucro Zooasis y 23 Talent —con la colaboración del Ayuntamiento de Albacete, la Diputación Provincial y la Institución Ferial de Albacete (IFAB)—, reunirá a 32 protectoras llegadas de todo el país.

Enamorarse no será suficiente

Su promotor y fundador del refugio Zooasis, Juan Manuel Jimeno, recuerda el impacto de la cita inaugural: "La primera edición fue todo un éxito y consiguió reunir en Albacete a 5.100 personas, de las que un 65% venían de fuera de la provincia".

En aquella ocasión, 22 protectoras lograron dar un nuevo hogar a 110 animales, además de recaudar 15.000 euros y repartir 12.000 kilos de alimento. "Todo ello se repartió entre las entidades participantes y les vino de lujo", asegura Jimeno.

En esta segunda entrega la convocatoria crece: 32 protectoras procedentes de Madrid, Valencia, Pontevedra, Granada, Alicante, Toledo, Murcia y otras tantas provincias acudirán a la cita para visibilizar la realidad del abandono.

Cada protectora podrá acudir con hasta tres perros en adopción, pero hay un matiz clave que define el espíritu de la feria: ningún animal se entregará de forma inmediata durante el evento.

Las personas interesadas deberán rellenar una solicitud para que las entidades estudien detenidamente cada caso, evalúen la compatibilidad con el estilo de vida de la familia y garanticen que la adopción sea definitiva.

Las protectoras no van a buscar adopciones a cualquier precio, sino a asegurar que la historia que empiece en Albacete sea para siempre.

Un fin de semana para celebrar el bienestar animal

Más allá de conocer a los perros que buscan hogar, la feria contará con una programación pensada para todos los públicos:

I Marcha Canina "Corre con tu pana": Un recorrido solidario de 3 kilómetros abierto a participantes con o sin perro.

abierto a participantes con o sin perro. Exhibiciones y actividades: Muestras de unidades caninas , concurso familiar de disfraces de Halloween y espacios dedicados al ocio.

, concurso familiar de disfraces de Halloween y espacios dedicados al ocio. Espacio pet friendly: Los asistentes podrán acudir con sus animales (siempre con correa o arnés y bozal cuando sea necesario), dispondrán de zonas de esparcimiento y puntos de hidratación.

La entrada tendrá un precio de 4 euros por día (6 euros el pase de fin de semana) y los primeros 1.500 asistentes de cada jornada recibirán un regalo de bienvenida. Tienes toda la información sobre horarios e inscripciones en la cuenta de Instagram del evento.

No puedo adoptar, pero sí puedo ayudar

Detrás de cada refugio hay un equipo de personas que rescatan, alimentan, rehabilitan y asumen cuantiosos gastos veterinarios de su propio bolsillo. Zooasis, con sede en San Pedro (Albacete), conoce de cerca esa lucha diaria en el rescate y seguimiento de animales maltratados.

Para quienes no puedan desplazarse o no estén en momento de incorporar un nuevo miembro a la familia, la feria ha habilitado una Fila 0 de 4 euros para particulares y empresas, además de una tómbola solidaria.

Todo lo recaudado, junto a las inscripciones de la marcha canina, irá destinado íntegramente a financiar el trabajo de las protectoras participantes.

Porque la adopción es solo una de las formas de cambiar una vida: apoyar a quienes los rescatan permite que esta rueda solidaria no se detenga.