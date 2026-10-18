Pedro Sánchez, 54 años, sobre su infancia: "Mi perro era muy independiente, no quería jugar. En cambio, estas no paran"

Pedro Sánchez no solo ha conquistado la esfera política, sino que a lo largo de los años ha demostrado abiertamente el especial vínculo que mantiene con los animales de compañía.

De la misma manera que sus intervenciones públicas suelen centrarse en la actualidad institucional, en un tono más distendido y distendidas charlas en formato pódcast, el presidente ha abierto la puerta a su faceta más personal y familiar compartiendo recuerdos sobre las mascotas que han marcado su trayectoria vital.

Más de una vez, el líder del Ejecutivo ha reflexionado sobre la compañía de cuatro patas como una pieza clave en la vida diaria. Para él, la convivencia con animales representa una fuente constante de afecto y un aprendizaje fundamental que comenzó mucho antes de su llegada a La Moncloa.

Una infancia de animales, tiendas y veranos costeros

Aunque en la actualidad comparte su vida en el complejo presidencial con sus dos perras de agua de raza española, Turca e India, la relación de Sánchez con el mundo animal viene de lejos. En su paso por el pódcast La Pija y la Quinqui, el presidente rescató varios pasajes y recuerdos de su niñez y juventud.

Entre las anécdotas familiares, evocó la vinculación directa de su entorno con las mascotas gracias al negocio de su progenitor: "Mi padre tuvo una tienda en Lorca de cosas de bebés y de juguetes y de animales", rememoró sobre aquella época.

Los recuerdos estivales de su infancia en la costa murciana también dejaron huella en su memoria animal. Durante las vacaciones de verano en los periodos vacacionales, la convivencia con las mascotas del vecindario no siempre era silenciosa.

"Cuando veraneaba en Cartagena había una persona que tenía un husky y no dejaba dormir el husky porque estaba toda la noche llorando porque es que Cartagena hace mucho calor en agosto, 30 grados o más con humedad, y estaba llorando", contó en tono cercano.

La hiperactividad

Al repasar el carácter de sus perras de agua actuales, a las que cariñosamente describe por su inagotable energía y juego constante, el político quiso contrastar su comportamiento con la actitud de un can del que guardaba memoria en sus años jóvenes.

Rememorando a aquel animal de su etapa temprana, fue contundente: "muy jovencito era muy independiente, no quería jugar. En cambio estas son un coñazo", comentó de forma desenfadada.

Esa diferencia de temperamentos refleja cómo ha cambiado la vida del presidente en lo que a compañía canina se refiere. Si en sus primeros años conoció la sobriedad y la distancia de un animal más reservado, hoy su día a día está marcado por la hiperactividad característica de sus perras de agua, de las cuales afirma entre risas que "tienen una pelota de tenis como cerebro".

Con estas palabras y anécdotas, el presidente reafirma que su pasión por la compañía animal no es un gesto reciente, sino un pilar afectivo que le ha acompañado desde su infancia hasta el centro mismo del panorama político español.