Alberto Delobos, educador canino: "La nutrición afecta directamente al estado de bienestar de perros y gatos"

"El concepto de bienestar es la propiedad emergente de habitar en un estado de calma continua, que, en los perros, tiene que ver con la inducción humana", afirma Alberto Delobos, etólogo y pionero en el campo de la neuroetología canina.

En términos científicos, el estado de calma indica un estado de excitación óptimo, que es moderadamente bajo y que luego te permite interactuar con la vida. Según el experto, la idea es que los beneficios que nacen de la relación con los perros sean bidireccionales.

"Lo importante es que hay un marco de lectura en el que tú sabes cuándo tu perro está bien y tú sabes cómo hacer o inducir que tu perro está bien".

El contacto diario con un animal de compañía reduce el cortisol y estimula hormonas del bienestar como la oxitocina. Además, la responsabilidad ineludible de su cuidado fomenta la creación de rutinas saludables, como la actividad física, y favorece la socialización.

"No todas las relaciones con animales son iguales ni deben equipararse a los vínculos de apego humanos. No hablamos únicamente de lo que el animal aporta a la persona, sino de una relación que se construye entre ambos", comenta la psicóloga Laia Portolés.

Uno de los pilares fundamentales en este bienestar es la alimentación. "La nutrición no solo cumple una función metabólica y fisiológica, sino que afecta de forma directa al estado emocional y cognitivo de perros y gatos", afirma Alberto Delobos.

Alberto Delobos y Laia Portolés. Lidl

"La microbiota intestinal produce precursores como la serotonina y el ácido gamma-aminobutírico, que induce a la calma y reduce el estrés".

Por esto, los productos de alimentación desarrollados por veterinarios acaban de lanzar una nueva marca de alimentación y accesorios para perros y gatos disponible en Lidl.

Calidad-precio

Las recetas de Max & Mila’s World están formuladas con ingredientes naturales que contribuyen a su salud, como proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega 3 y omega 6, frutas y verduras y numerosos ingredientes funcionales.

Todo ello, sin colorantes, aromatizantes ni azúcares añadidos, y adaptándose a las necesidades de las mascotas según su edad y estado de salud.

Además, todos los productos cumplen con las directrices de la Federación de la Industria Europea de Alimentos para Animales de Compañía (FEDIAF), garantizando una nutrición basada en necesidades específicas y de eficacia demostrada.

La edad, el tamaño, el nivel de actividad o ciertas circunstancias específicas pueden determinar qué alimentación resulta más adecuada en cada caso. Por eso, conocer sus necesidades y consultar con un profesional cuando sea necesario es fundamental.

"Es necesario que haya marcas que den una alimentación completa que sea lo suficientemente buena para asegurar el bienestar del perro y que sean asequibles para todos", afirma Portolés.

Tres gamas para cada necesidad

Los productos de alimentación de la marca se dividen en tres gamas: Basic, Advanced Care y Gourmet.

En concreto, la gama Advanced Care de alta nutrición está diseñada para aportar salud a las mascotas durante todas sus etapas de vida a través de un alto contenido de carnes y pescados deshidratados, complementados con cereales como el arroz como fuente de energía.

Incluye también alimentación para cachorros y productos diseñados para cubrir necesidades específicas como una fácil digestión o la tendencia al sobrepeso.

La gama cuenta con recetas tanto de alimentación seca, con precios a partir de 5,29€ por bolsa para perros y 2,89€ para gatos, como con opciones de comida húmeda, disponibles a partir de 0,69€ para perros y 0,99€ para gatos.

Por otro lado, la línea Gourmet está diseñada en base a las últimas tendencias en alimentación para mascotas y busca replicar una alimentación ancestral, basada en altos niveles de carne y pescado frescos de alta calidad y sin cereales.

Esta gama cuenta con recetas de alimentación seca a partir de 4,99€ por bolsa para perros y 3,15€ para gatos, y de comida húmeda a partir de 1,79€ para perros y 3,99€ para gatos.

Con ello, la marca pretende abordar las necesidades de todo tipo de consumidores, desde los que priorizan un precio económico sin renunciar a la calidad, hasta los que buscan una dieta que satisfaga los instintos naturales de los perros y gatos.

Un vínculo bidireccional

El vínculo entre mascota y persona es bidireccional. Ellos perciben nuestro tono de voz, nuestros movimientos y nuestro estado emocional, mientras que nosotros también podemos aprender a interpretar sus señales.

"En lugar de preguntarnos únicamente '¿cómo consigo que haga lo que quiero?', podemos preguntarnos '¿qué me está intentando comunicar?'", nos cuenta Laia Portolés.

Cambiar esta mirada nos permite relacionarnos con ellos desde el respeto y construir un vínculo basado en la confianza y el conocimiento mutuo.