Se buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio en Fuerteventura a cambio de cuidar de 200 animales

Para quienes sueñan con combinar la tranquilidad de las Islas Canarias con una labor con propósito, surge una oportunidad única en el archipiélago.

Un refugio animal ubicado en Fuerteventura busca voluntarios para colaborar en el rescate y mantenimiento diario de alrededor de 200 animales en un entorno insular, ofreciendo hospedaje y alimentación completa de forma gratuita.

Esta iniciativa permite vivir una experiencia de inmersión total en la protección de la fauna en un paraje de paisajes volcánicos y playas atlánticas, reduciendo a cero los gastos principales de estancia.

Un hogar insular para 200 animales rescatados

El proyecto está volcado de lleno en el rescate, acogida y rehabilitación de una gran variedad de animales en situación de vulnerabilidad dentro de la isla.

Con una población residente que ronda los 200 ejemplares, la labor diaria exige un compromiso constante para garantizar su salud, alimentación y bienestar emocional.

La presencia de voluntariado resulta indispensable para mantener el refugio operativo, acondicionar los espacios y ofrecer la atención personalizada que requiere cada uno de los rescates.

Hospedaje, comidas y días libres

La propuesta combina una dedicación intensa al proyecto con tiempo libre garantizado para explorar los parajes naturales de Fuerteventura:

Manutención y estancia: La organización cubre al 100 % el alojamiento dentro o junto a las instalaciones y proporciona alimentación completa durante toda la estancia.

dentro o junto a las instalaciones y proporciona alimentación completa durante toda la estancia. Tiempo libre: Los participantes disfrutan de 2 días libres a la semana, lo que permite recorrer la isla, practicar deportes acuáticos o descansar.

a la semana, lo que permite recorrer la isla, practicar deportes acuáticos o descansar. Labores principales: Tareas de alimentación, limpieza de recintos, paseos, socialización de los animales rescatados y apoyo en el mantenimiento general de las infraestructuras de la finca.

Para garantizar un periodo de adaptación adecuado tanto para el voluntario como para el equipo y los animales, el refugio establece una condición clave.

Se solicita un compromiso de al menos 3 semanas de duración, rechazando candidaturas para periodos de menor tiempo.

Desde el refugio buscan personas con sensibilidad hacia la causa animalista, capacidad de trabajo en equipo al aire libre y buena disposición para adaptarse al clima y ritmo de vida insular.