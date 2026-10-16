Una mujer con un cachorro en un refugio de animales. istock

Reconstruirse tras la catástrofe: el refugio que salvó a 500 perros en la DANA lucha contra la masificación

"El día de la catástrofe, compañeros que vivíamos en zonas menos afectadas como Valencia o Paterna fuimos para allá en coche sin saber la magnitud real", cuenta Beatriz, portavoz de la protectora Modepran de Valencia.

"Sacamos a los animales más afectados en furgonetas y coches dentro de un caos absoluto de animales sueltos. Al no poder salir por las carreteras cortadas, pasamos la noche en Torrente paseándolos cada cierto tiempo".

Por la mañana se dirigieron al refugio de Benimámet donde les dieron permiso para reubicar allí a los animales. Los días siguientes desalojaron el refugio: sacaron a todos los gatos y a más de 500 perros.

"Solo nos quedamos con los 50 animales con un carácter más complicado". Tras dos semanas trabajando días y noches sin descansar, pudieron controlar la situación. Dos años después, el refugio ya está casi al 100% reconstruido pero vuelve a estar lleno por el continuo abandono.

Por esta situación, la marca de alimentación Dogfy ha decidido promover una iniciativa para ayudarles.

Correr para ellos

Este año, Dogfy Run celebra su tercera edición en Valencia con un propósito especial: destinar el 100% de la recaudación a distintas protectoras colaboradoras afectadas por la DANA, distribuyéndola de manera equitativa.

Dogfy Run. Alvaro Montero

Las dos primeras convocatorias tuvieron lugar en Barcelona por facilidad logística, pero la compañía decidió trasladar la cita a la capital del Turia tras el impacto del temporal en la Comunitat Valenciana.

"En su momento, cuando ocurrió la catástrofe, ya colaboramos con muchas protectoras para facilitarles medios, y decidimos sumar esta acción para aportar un granito más de arena", afirma María Sánchez, portavoz de la iniciativa.

"Valencia es una ciudad donde tenemos muchos clientes, muy vinculada al deporte y alineada con nuestro objetivo de llegar al máximo número de personas para recaudar el máximo dinero posible".

Ahora, querían focalizarse en la parte del deporte porque es una forma directa de promover salud, vinculándose con otros territorios afines a sus valores. "Nuestra premisa es mejorar la vida de todos los perros, coman o no nuestro producto", subraya Sánchez.

Para lograr la máxima aportación, la carrera dispone de varias modalidades de inscripción (packs individuales de 2,5 km o 5 km y pack familiar) así como la opción de ‘Dorsal Cero’ para quienes prefieran realizar un donativo abierto sin correr.

Las entidades beneficiarias fueron seleccionadas combinando la participación de la comunidad en redes sociales con un trabajo de investigación para detectar a las más damnificadas por el temporal.

En el caso de Modepran, las secuelas fueron devastadoras. La entidad no solo sufrió las crecidas de agua de la Comarca de la Ribera, sino el impacto directo de un tornado sobre sus instalaciones.

"Todas las estructuras, vallados, comedor y oficinas se fueron por el aire, e incluso un edificio donde se resguardaron los trabajadores llegó a volcar con ellos dentro", rememora Beatriz sobre los angustiosos momentos de la tragedia.

La urgencia de reconstruir

Los fondos obtenidos a través de esta edición de la Dogfy Run permitirán a la protectora afrontar sus principales urgencias económicas y materiales.

La mayor parte de la ayuda irá destinada a sufragar elevados gastos de cuidados veterinarios —como intervenciones quirúrgicas, medicaciones y piensos especiales—, así como al calendario periódico de vacunación y desparasitación de sus 250 perros y 200 gatos.

Además, los recursos permitirán acometer mejoras estructurales prioritarias, entre las que destacan la construcción de una nueva gatera en semilibertad acondicionada para frío y calor en Carlet y la puesta en marcha de un recinto específico para animales sénior.

Con todo, las protectoras insisten en que las aportaciones económicas deben ir acompañadas de un cambio de concienciación en la sociedad a medio y largo plazo.

Desde Modepran recuerdan que los refugios deben ser un lugar de tránsito y no un centro de estancia permanente.

Para lograrlo, apelan al fomento continuo de las adopciones para dar salida a los animales, a la incorporación de voluntarios que colaboren en sus paseos diarios y al compromiso con donativos regulares que garanticen la sostenibilidad de su labor.