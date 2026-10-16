Se buscan voluntarios para vivir gratis en un refugio de Castilla y León a cambio de 24 horas semanales cuidando animales

Para quienes sueñan con desconectar del ritmo urbano y convivir en plena naturaleza, surge una oportunidad única en Castilla y León.

El Santuario Dharma, situado en el entorno natural de la Sierra de Gredos, busca voluntarios dispuestos a colaborar en el cuidado y bienestar de más de un centenar de animales rescatados a cambio de alojamiento, comidas y todos los servicios básicos cubiertos.

Esta propuesta ofrece una inmersión completa en la vida rural y la protección animal, permitiendo a los participantes vivir una experiencia enriquecedora sin gastos de estancia.

Un espacio de protección para más de 100 animales

El Santuario Dharma es un hogar de acogida y rehabilitación donde conviven en libertad más de 100 animales rescatados de distintas especies, entre los que se encuentran caballos, perros, cabras, cerdos y aves.

El objetivo prioritario de esta iniciativa es brindarles una vida digna, libre de maltrato y con la atención veterinaria y afectiva que requieren.

El trabajo del equipo de voluntarios resulta fundamental para garantizar que las instalaciones se mantengan en óptimas condiciones y que cada animal reciba los cuidados diarios que necesita.

Tareas, horarios y beneficios

El voluntariado está estructurado para permitir un equilibrio entre la colaboración diaria y el tiempo libre para disfrutar del parque natural:

Dedicación horaria: Se requieren 24 horas de trabajo a la semana, distribuidas en 4 horas diarias durante 6 días a la semana, contando con un día completo de descanso.

Labores principales: Asistencia en la alimentación de las distintas especies, limpieza y adecuación de establos y recintos, apoyo en curas básicas y mantenimiento general de la finca.

Beneficios incluidos: A cambio del trabajo realizado, la organización proporciona alojamiento gratuito, pensión completa (todas las comidas cubiertas), servicio de lavandería y conexión wifi.

Flexibilidad y requisitos

A diferencia de otros proyectos rurales que exigen compromisos de varios meses, el Santuario Dharma ofrece una gran adaptabilidad en sus convocatorias.

Se aceptan candidaturas tanto para corta estancia (experiencias puntuales de pocas semanas) como para larga estancia (proyectos de varios meses).

Buscan a personas comprometidas, empáticas con la causa animalista y preparadas para el trabajo físico al aire libre en un entorno de montaña.