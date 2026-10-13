Un hombre tomando notas de inspección.

Un hombre tomando notas de inspección. istock

Mascotario

La sanidad animal también se gestiona: el informe que puede destapar problemas en una explotación

Los núcleos zoológicos necesitan controles sanitarios y zootécnicos donde el análisis veterinario resulta fundamental.

Más información: Vertidos, contaminación y animales afectados: la nueva frontera del peritaje veterinario

María Fernández Álvarez
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Detrás de muchos conflictos relacionados con animales existe una realidad poco conocida: la figura del perito veterinario.

En temas relacionados con informes zootécnicos y sanitarios, muchas personas desconocen que existen veterinarios especializados capaces de analizar situaciones complejas desde un punto de vista técnico y objetivo.

Cada vez son más frecuentes los casos donde la ciencia veterinaria ayuda a resolver dudas relacionadas con convivencia, bienestar animal, seguros, custodias o reclamaciones.

María Fernández Álvarez, directora veterinaria de Perivet.

Desde problemas de comportamiento hasta accidentes, transporte, maltrato o conflictos económicos, la figura del perito veterinario tiene cada vez más presencia en nuestra sociedad.

Estos especialistas pueden estudiar documentación, realizar exploraciones, analizar pruebas y emitir informes técnicos que ayudan a jueces, compañías aseguradoras, abogados y particulares a comprender qué ocurrió realmente.

La veterinaria no solo cura animales: también ayuda a entender situaciones complejas y aporta pruebas objetivas cuando aparecen conflictos o dudas. Contar con un gabinete pericial veterinario especializado aporta tranquilidad, rigor y seguridad técnica en procedimientos cada vez más complejos.

Unas vacas en un prado amplio.

La experiencia, estructura y metodología de equipos consolidados como PERIVET permiten ofrecer informes multidisciplinares, coordinación nacional, protocolos de calidad y especialistas con experiencia real en procedimientos judiciales y extrajudiciales.

Además, PERIVET mantiene un firme compromiso con la formación especializada y la excelencia técnica, colaborando en programas universitarios de formación en pericia veterinaria junto a instituciones académicas de prestigio.

Porque en pericia veterinaria no solo importa emitir una opinión: importa poder defenderla con solvencia, respaldo científico y garantías.