La psicología dice que solo el 37% de los españoles aprovecha el vínculo con su perro o gato para mejorar la salud

En un momento en el que los problemas de ansiedad y depresión no dejan de crecer y la soledad no deseada se ha convertido en una auténtica epidemia silenciosa, casi la mitad de los hogares españoles cuentan en su día a día con un gran aliado emocional: sus animales de compañía.

Perros y gatos forman parte de nuestra red de apoyo más íntima; sin embargo, esta relación tan cotidiana raramente se contemplaba hasta ahora en la consulta de un especialista.

Para unir estos dos mundos nace Affectiva, una iniciativa pionera, gratuita y sin ánimo de lucro impulsada por la Fundación Affinity junto al Consejo General de la Psicología y el Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España.

¿Su objetivo? Crear la primera red profesional de psicología pet-friendly, permitiendo a los terapeutas explorar e incorporar el vínculo humano-animal en consulta bajo criterios éticos, científicos y con un principio innegociable: el bienestar del propio animal.

La evidencia que faltaba

Para entender la brecha entre el día a día de las personas y lo que ocurre en la consulta, la Fundación Affinity y la Cátedra Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han publicado el barómetro "Psicología y vínculo con animales".

Sus datos son tan reveladores como tajantes. Casi el 93% de los psicólogos reconoce que las mascotas son una fuente clave de apoyo social, y el 88% afirma que sus pacientes ya sacan el tema de forma espontánea durante las sesiones.

Sin embargo, surge un gran freno: el 91% admite que este vínculo está apenas explorado en la práctica profesional, y solo un 37% cuenta con las herramientas necesarias para abordarlo.

Los profesionales ven un potencial enorme en cuadros donde el impacto social y emocional es más profundo, situando a la depresión (92%), la soledad no deseada (90%), la ansiedad (83%) y el duelo (80%) como los ámbitos con mayor margen de beneficio.

Más allá de la teoría

"Queremos que el vínculo humano-animal sea reconocido por su valor para proteger y enriquecer el bienestar psicológico de personas y animales", destaca Isabel Buil, directora de Fundación Affinity, recordando que los psicólogos están en primera línea para afrontar este reto.

Para cerrar esa brecha de formación, Affectiva ofrece a los profesionales colegiados un ecosistema completo de recursos:

Herramientas clínicas prácticas: Casos comentados, pautas, guías de consulta, checklists y contenidos estructurados en ejes que van desde los beneficios sociales hasta la regulación y la ética.

Sello y directorio pet-friendly: Una acreditación que identificará a los profesionales sensibilizados con esta perspectiva, facilitando que los pacientes puedan encontrarlos fácilmente.

Investigación continua: Colaboración directa con la Cátedra de la UAB para seguir sumando evidencia científica.

Un refugio emocional cotidiano

Loreto Sánchez, psicóloga sanitaria y coordinadora del comité de expertos de la iniciativa, aclara que Affectiva no pretende implantar terapias asistidas, sino entender el lugar que el animal ya ocupa en la vida del paciente.

"Pensemos en una persona que atraviesa un episodio depresivo y para quien el paseo diario con su perro contribuye a mantener una rutina, salir de casa y conectar con el exterior. O en alguien que atraviesa un duelo y encuentra en la compañía de su gato una fuente de calma", explica Sánchez.

"Conocer qué lugar ocupa ese vínculo nos permite comprender mejor la realidad del paciente".

El bienestar animal como línea roja

El proyecto no busca instrumentalizar a las mascotas. Al contrario: el 79% de los psicólogos encuestados deja claro que el vínculo no debe usarse en terapia si hay dudas sobre la salud o el trato que recibe el animal.

Jaume Fatjó, director de la Cátedra Fundación Affinity en la UAB, lo resume de forma categórica: "El bienestar del animal no es negociable. Affectiva garantiza que esta relación sea beneficiosa para ambas partes".

En la misma línea, Francisco Santolaya Ochando, presidente del Consejo General de la Psicología, celebra la creación de "un marco útil basado en la evidencia que no se confunda con una técnica ni con una solución universal".

Mientras que Gonzalo Moreno del Val, desde la profesión veterinaria, aplaude el rigor de una iniciativa que recuerda que, para cuidar de nosotros, también debemos aprender a cuidar con responsabilidad a quienes nos acompañan.