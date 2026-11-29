Qué es la generación sándwich: la nueva realidad de miles de españoles que ya no pueden más con su vida

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LO ESENCIAL Las claves La "generación sándwich" describe a los profesionales que deben cuidar simultáneamente de sus hijos menores y de sus padres mayores mientras mantienen su trabajo. Existe una marcada brecha de género: el 48,3% de las mujeres asume el cuidado de familiares dependientes en el hogar, frente al 20,5% de los hombres. El 38% de las cuidadoras afirma que esta sobrecarga afecta a su carrera laboral, provocando además problemas físicos, ansiedad o tristeza en más del 30% de los casos. Expertos proponen adaptar cargas de trabajo, crear protocolos para urgencias familiares y ofrecer asesoramiento sociosanitario para evitar que la flexibilidad aumente la jornada laboral.

Las necesidades de conciliación laboral y familiar están cambiando, y el cuidado de los hijos ya no es la única responsabilidad que deben compatibilizar los profesionales con su trabajo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 47,1% de la población de 16 años o más reside en hogares con alguna persona dependiente, ya sean menores, personas mayores o personas con discapacidad, entre otros colectivos. A ello se suman el envejecimiento de la población y el retraso de la maternidad y la paternidad, que favorecen la coincidencia de responsabilidades de cuidado en una misma etapa de la vida.

Esta realidad afecta a la denominada “generación sándwich”, formada por profesionales que deben atender simultáneamente a sus hijos y a sus padres mayores mientras mantienen sus obligaciones laborales. Esta carga de cuidados presenta, además, una importante desigualdad de género, ya que, según el INE, el 48,3% de las mujeres asume el cuidado de personas dependientes que conviven en el hogar, frente al 20,5% de los hombres.

Esta situación puede prolongarse durante años, con consecuencias tanto para la salud como para la trayectoria profesional. Según datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), el 38% de las cuidadoras refiere que esta responsabilidad afecta a su carrera laboral, mientras que el 35% experimenta problemas físicos y el 32% manifiesta ansiedad, tristeza o frustración.

Para estos profesionales, el principal problema no siempre es la falta de tiempo, sino la dificultad de responder a necesidades familiares que pueden surgir de forma imprevista y que no admiten demora. Una realidad que cuestiona la eficacia de las medidas de conciliación basadas exclusivamente en la flexibilidad horaria, especialmente cuando esta termina trasladando las obligaciones laborales a los momentos destinados al descanso.

“Durante mucho tiempo, las organizaciones han asociado el compromiso profesional con la disponibilidad y la capacidad de adaptación del trabajador. Sin embargo, esta visión no siempre tiene en cuenta la realidad de quienes asumen responsabilidades de cuidado, especialmente cuando deben atender a varias generaciones de su familia".

Las empresas necesitan evolucionar hacia modelos de gestión en los que la productividad y el desarrollo profesional no dependan de la disponibilidad permanente, sino de objetivos claros, una distribución equilibrada de las responsabilidades y una valoración del desempeño basada en resultados”, explica Amira Bueno, directora de Recursos Humanos de Cigna Healthcare España.

En este contexto, los expertos de Cigna Healthcare proponen cuatro medidas para facilitar la conciliación de la generación sándwich sin comprometer el descanso ni el desarrollo profesional de los equipos:

Evitar que la flexibilidad se traduzca en jornadas laborales interminables. Para los profesionales que cuidan simultáneamente de hijos y padres mayores, disponer de libertad para organizar sus horarios no siempre supone una reducción de la carga diaria.

Si las responsabilidades laborales permanecen intactas, el trabajo puede terminar desplazándose a las noches o los fines de semana. Por ello, las empresas pueden revisar temporalmente las prioridades, redistribuir determinadas tareas y ajustar los plazos de entrega, de manera que la flexibilidad no implique sacrificar los tiempos de descanso.

Establecer protocolos de respuesta ante situaciones familiares imprevistas. Una hospitalización o la pérdida repentina de autonomía de un progenitor puede alterar por completo la organización de quienes también tienen hijos a su cargo. Para evitar que estos profesionales tengan que negociar soluciones de urgencia cada vez que surge una necesidad, las empresas pueden establecer procedimientos claros que permitan activar permisos, adaptar temporalmente las responsabilidades y coordinar la respuesta entre Recursos Humanos y los responsables de equipo.

Facilitar el acceso a recursos que reduzcan la carga de gestión de los cuidados. La atención a familiares dependientes no implica únicamente dedicar tiempo a su cuidado directo, sino también buscar servicios, tramitar ayudas y coordinar citas o asistencia domiciliaria.

Las empresas pueden incorporar asesoramiento sociosanitario a sus programas de apoyo al empleado, mediante acuerdos con profesionales del trabajo social o entidades especializadas. De este modo, se reduce el tiempo y el esfuerzo que los trabajadores deben destinar a gestionar estas necesidades por su cuenta.

Evitar que las decisiones de conciliación comprometan la trayectoria profesional. Reducir la jornada o solicitar una excedencia puede aliviar temporalmente las dificultades para compatibilizar el empleo y los cuidados, pero también tiene consecuencias económicas y profesionales.

Por ello, además de informar sobre los permisos y sus implicaciones salariales, las empresas pueden establecer mecanismos de seguimiento para que quienes recurran a estas medidas mantengan el acceso a oportunidades de formación, promoción y desarrollo profesional. El objetivo es evitar que asumir responsabilidades familiares implique quedar al margen de la evolución de la organización.