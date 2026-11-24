La firma revalida el primer puesto en el ranking de consultoras de asuntos públicos según el estudio de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que analiza 36 consultoras del sector.

La Universidad Complutense de Madrid da a Kreab el primer puesto de su informe 'El estado de la actividad de lobbying en España'

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LO ESENCIAL Las claves Kreab España revalida la primera posición en el ranking de consultoras del estudio 'El estado de la actividad de lobbying en España', elaborado por la Universidad Complutense de Madrid. El informe analiza un total de 36 consultoras y sitúa también a Kreab al frente de la clasificación en términos de transparencia. El área de Asuntos Públicos de la firma cuenta con unos 50 profesionales y ha alcanzado el mayor volumen de facturación del sector en 2025. Kreab destaca por su asesoramiento estratégico en riesgos regulatorios y su sólida red europea con presencia en Bruselas y Lisboa.

Kreab España revalida su liderazgo en el sector de los asuntos públicos tras obtener, por segunda edición consecutiva, la primera posición en el ranking de consultoras del estudio “El estado de la actividad de lobbying en España”, elaborado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La nueva edición analiza 36 consultoras, frente a las 29 incluidas en 2024, cuando Kreab también encabezó la clasificación. Los resultados, difundidos por la UCM, confirman la continuidad de la firma al frente del ranking y la primera posición en el mismo en cuanto a transparencia.

Con un equipo de alrededor de 50 profesionales, liderado por Ignacio Gomá y Pablo Vera, el área de Asuntos Públicos de Kreab asesora a empresas, asociaciones e inversores en sus relaciones con las instituciones y en la gestión de oportunidades y riesgos regulatorios. Su trabajo combina el análisis político y normativo con el diseño de estrategias de incidencia pública, el apoyo en el acceso a nuevos mercados y el asesoramiento en operaciones corporativas que requieren autorización regulatoria.

Esta capacidad se complementa con una sólida red europea, con presencia destacada en Lisboa desde 1998 y en Bruselas desde 1992, que permite a KREAB diseñar y ejecutar estrategias transversales, conectando los distintos niveles de decisión institucional y ofreciendo a sus clientes un asesoramiento integral de 360 grados, tanto en el ámbito nacional como en el europeo. Esta oferta especializada ha contribuido a que el área alcance el mayor volumen de facturación en 2025.

El área ofrece asesoramiento especializado en una amplia variedad de sectores, entre los que destacan la energía, la tecnología, la política industrial, la salud, los servicios financieros, el transporte y la defensa, con capacidad de actuación tanto en el ámbito europeo como en los niveles nacional, autonómico y local.

Pablo Zamorano, Managing Partner de Kreab España: “Liderar este ranking por segundo año consecutivo es un reconocimiento a la forma de trabajar del equipo de Asuntos Públicos de KREAB: análisis riguroso, un enfoque eminentemente técnico y estratégico, y un conocimiento profundo de los sectores en los que operamos y de los distintos niveles institucionales. Queremos agradecer especialmente el trabajo de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes, cuya exigencia nos impulsa a seguir mejorando”.

Pablo Vera, Partner y corresponsable de Asuntos Públicos de Kreab España: “Cada vez más compañías necesitan anticipar los riesgos y las oportunidades regulatorias antes de tomar decisiones estratégicas, ya sea para acceder a nuevos mercados, desarrollar sus proyectos de inversión o abordar operaciones corporativas sujetas a autorización. Es precisamente ahí donde nuestro asesoramiento aporta mayor valor, y este reconocimiento nos anima a seguir trabajando en esa dirección”.