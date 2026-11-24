Cierra definitivamente Decroly, el colegio de Madrid con más de un siglo de historia: "No tenemos relevo generacional"

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LO ESENCIAL Las claves El histórico Colegio Decroly de Chamberí (Madrid) cesará su actividad educativa de forma definitiva al finalizar el curso 2026/2027. La dirección señala como causas la falta de relevo generacional ante la próxima jubilación de los gestores y la ausencia de terceros interesados por su decreciente rentabilidad. El centro completará el presente curso escolar con normalidad y los responsables ya han manifestado a la Comunidad de Madrid su intención de no renovar el concierto educativo. La Consejería de Educación se ha puesto a disposición de las familias para garantizar la escolarización del alumnado de cara al próximo curso.

El Colegio Decroly, ubicado en el barrio de Chamberí, ha anunciado su cierre. Este martes ha reconocido que cesará definitivamente su actividad educativa al finalizar el curso 2026/2027, después de casi un siglo de trayectoria.

El equipo directivo del colegio ha informado en su página web que la decisión ha sido comunicada a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, a la que ha solicitado que el cierre tenga efectos desde el 1 de septiembre de 2027.

"Ha sido una decisión difícil e inevitable, por la proximidad de la jubilación de los gestores, sin relevo generacional familiar", han trasladado, para a continuación incidir en que "no ha habido interés de terceros en continuar un proyecto cuya decreciente rentabilidad no resultaba suficiente".

Desde la dirección del centro, han lamentado "profundamente" el cierre tras casi un siglo de "enriquecedora actividad educativa", en la que, según han señalado, han sido "motores básicos la dedicación del equipo y la confianza de las familias".

Fin de curso

Además, el colegio ha anunciado que el curso actual se completará con "normalidad" y que el colegio colaborará con la Administración educativa para "facilitar la escolarización del alumnado el próximo curso", además de abordar con el comité de empresa "las cuestiones laborales derivadas del cierre".

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han trasladado a Europa Press que los responsables del centro les han confirmado su intención de "no continuar con el concierto cuando termine el presente curso". "En caso de que decidan cerrar, nos pondremos a disposición de las familias para garantizar la escolarización de los alumnos", han asegurado las mismas fuentes.

La dirección del centro también ha informado que este viernes organizarán unas sesiones informativas con los diferentes estamentos del colegio. Por su parte, una persona del entorno de las familias ha trasladado a Europa Press que conocieron la decisión "de un día para otro" y que el AMPA ha convocado una reunión este martes a las 9 horas a las puertas del centro para tratar de obtener más información.