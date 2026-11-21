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LO ESENCIAL Las claves El sector farmacéutico ofrece un salario medio de 45.720 euros brutos anuales, superando ampliamente los 26.556 euros de la media nacional. El coste laboral medio por trabajador en la industria de la salud alcanza los 60.775 euros al año, un 60% más que la media en España. La alta especialización es clave en este sector, donde el 70% de los puestos de trabajo están ocupados por titulados superiores. El 75% de los directivos del sector salud considera que la formación universitaria actual no se alinea de forma suficiente con las necesidades reales del mercado laboral.

¿Cuánto se puede llegar a cobrar al elegir una profesión? El sector en el que se desarrolla una carrera profesional puede marcar importantes diferencias económicas, incluso entre profesionales con niveles de formación similares.

Mientras algunas actividades presentan salarios próximos a la media nacional, otras, como la industria farmacéutica, registran remuneraciones considerablemente superiores, lo que pone de manifiesto el peso que tienen la especialización y las características de cada sector en las condiciones laborales.

Según el Observatorio del talento en la industria de la salud 2026, elaborado por Farma Leaders, el coste laboral por trabajador en la industria farmacéutica alcanza los 60.775 euros anuales, frente a unos 37.500 euros de media nacional, una diferencia superior al 60%. Esta cifra, que incluye las cotizaciones empresariales y otros costes asociados al empleo, refleja las particularidades de un sector caracterizado por la elevada cualificación de sus profesionales.

"El salario es uno de los aspectos que más preocupan a los jóvenes cuando empiezan a plantearse su futuro profesional, pero muchas veces desconocen las diferencias que existen entre sectores. Por eso es importante que, además de tener en cuenta sus intereses, conozcan qué oportunidades ofrecen las distintas industrias, qué perfiles necesitan y cómo pueden evolucionar sus condiciones a medida que adquieren experiencia", explica Irene Campo, cofundadora de Farma Leaders Talento.

Mejores remuneraciones

Las diferencias salariales son significativas entre las actividades industriales. Según un informe elaborado por Afi para Farmaindustria, el salario medio en el sector farmacéutico alcanza los 45.720 euros brutos anuales, frente a los 26.556 euros de media nacional. También supera los 38.818 euros de la industria química, los 33.237 euros de la automoción y los 32.290 euros de la fabricación de maquinaria, según datos de 2023.

Esta posición está relacionada, entre otros factores, con la elevada especialización del sector farmacéutico, donde el 70% de los puestos están ocupados por titulados superiores, frente al 46,3% de media nacional, según los datos recogidos en el Observatorio del talento en la industria de la salud de Farma Leaders. La cualificación y los conocimientos específicos adquieren así un papel relevante en el acceso a oportunidades profesionales dentro de una de las industrias mejor remuneradas.

Salario de entrada

Aunque las diferencias salariales entre actividades pueden orientar las decisiones profesionales, la primera remuneración no siempre refleja las posibilidades económicas que ofrece una carrera a largo plazo. La experiencia, la especialización, el conocimiento de idiomas y la adquisición de nuevas competencias pueden influir en la evolución salarial de un trabajador.

En este sentido, el Observatorio de Farma Leaders, elaborado a partir de fuentes oficiales y sectoriales, y de encuestas a más de 160 profesionales senior y directivos de 36 compañías del sector salud, revela que el 90% considera que las empresas deberían participar activamente en la formación universitaria. Además, el 75% cree que la universidad no está suficientemente alineada con las necesidades del sector, lo que refuerza la importancia de conectar la formación con las competencias que demanda el mercado laboral.

"Dos personas pueden comenzar su trayectoria con salarios similares y encontrar oportunidades muy diferentes con el paso de los años. La clave está en conocer qué competencias demanda cada sector y apostar por una formación que permita seguir creciendo. Hoy, las empresas valoran especialmente a los profesionales capaces de adaptarse, aplicar sus conocimientos y aportar soluciones a necesidades reales", añade Inés Martínez, cofundadora de Farma Leaders.

En este contexto, conocer las condiciones salariales y las perspectivas de crecimiento de cada sector resulta fundamental para tomar decisiones profesionales con una visión de futuro, especialmente entre los jóvenes que se preparan para acceder por primera vez al mercado laboral.