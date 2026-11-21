El camino de Nayanesh para ser tricampeón mundial de muay thai: "Vi 40 pisos en Madrid. No me alquilaban por ser de fuera"

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LO ESENCIAL Las claves Nayanesh Ayman, bicampeón mundial de muay thai de 38 años, disputará este domingo un nuevo título mundial contra Gianluca Costa Cesari en El Puerto de Santa María. El peleador anuncia que este combate será uno de los últimos de su carrera tras haber sumado 107 peleas profesionalmente y estar a punto de ser padre. Ayman relata las dificultades que afrontó para alquilar piso en Madrid, llegando a visitar 40 inmuebles y sufriendo rechazos al pagar 1.500 euros mensuales por desconfianza hacia los extranjeros. Nacido en la República Democrática del Congo, llegó como inmigrante ilegal a Francia y España, donde se inició en los deportes de contacto para defender a su madre.

Nayanesh Ayman —Nenés para los amigos o El León en el cuadrilátero— es, por muchos motivos, un tipo especial. Nació en Kinsasa (el Congo), llegó ilegal a Francia y a España, empezó a hacer deportes de contacto para defender a su madre de un maltratador y ha sido dos veces campeón del mundo de muay thai. Unos datos que ya darían por sí solos para convertir su vida en película, en libro, en serie o en lo que decida la IA. Pero quizá sea pronto. ¿El motivo? Este domingo puede aumentar su leyenda al disputar otro nuevo título mundial contra el italiano Gianluca Costa Cesari en el Puerto de Santa María (Cádiz).

“Será de los últimos. A partir de ahora no habrá muchos más combates”, anuncia. Ya ha cumplido 38 años, lleva 107 peleas a sus espaldas, está a punto de ser padre y tiene otros proyectos que, de momento, se niega a desvelar. “No los quiero gafar”, reconoce, entre risas. Y eso que podría seguir peleando —Buakaw, el mejor de la historia, sigue en activo a sus 45 años—, pero él ya lo tiene decidido. Ha sido muy feliz, es de los pocos que puede vivir de su deporte en España, pero ya está: desde este domingo irá reduciendo su presencia en el cuadrilátero aunque “no lleve muchos golpes encima”.

El anuncio hace quizá más especial este campeonato mundial. Por eso, lo ha preparado como si fuera el primero. Como cuando empezaba a entrenar en Alcorcón hace una década. Entonces, su rutina ya era espartana. Y, hoy en día, lo sigue siendo. Nayanesh se levanta a las 7 de la mañana y sale a correr; después desayuna y, a las 11:30 horas, va al gimnasio Gen Sport de Pozuelo para seguir con su preparación. Y por la tarde, descansa y da clases a otros compañeros.

Nayanesh Ayman, durante su entrenamiento. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Allí, en el gimnasio, es donde cita a EL ESPAÑOL. Llega desde casa, donde vive de alquiler junto a su pareja después de una larga travesía para encontrar piso.

P.—¿Qué ha pasado?

R.—Tengo un amigo marroquí que vino a España, empezó siendo comercial y ahora le va bien con su propia empresa. Él tiene dos pisos y me ofreció que me fuera a uno de ellos más barato. Pero cuando llegó a verlo vio que lo tenía okupado. Así que llamó al cerrajero para poder entrar y justo llegaron los okupas. Llamaron a la policía y él acabó en el calabozo por allanamiento de morada.

Estuvo 24 horas en el calabozo, fue a juicio y desde entonces tiene que pagarles tres euros al día a los okupas durante un año.

P.—¿Entonces tuvo que buscar otro piso?

R.—Sí, hemos mirado unos 40 hasta que hemos encontrado. Cuando llamábamos nos decían: ‘Lo siento, pero es que no aceptamos gente de fuera’. Y eso que les decía que les pagaba un año por adelantado, les daba nóminas, dinero, de todo... Pero nada. No es racismo, es por el miedo que la televisión, los periódicos y los medios meten a la gente. Por eso desconfían.

P.—¿No caían en la cuenta de que estaban hablando con el campeón del mundo de muay thai?

R.—No. Al final, tuvimos la suerte de que fuimos a ver un piso del dueño del Hotel Eurostars de Monte Real. Su hijo me reconoció y el trato fue mucho mejor.

P.—¿Ser bicampeón del mundo no da para comprarse un piso en España?

R.—Tengo uno en Tailandia que me costó 60.000 euros. Aquí no, aquí pagamos 1.500 euros por el alquiler.

De ilegal a competir en China

Nayanesh nació en el Congo, pero apenas tiene recuerdos de aquella vida. Tras la separación de sus padres, emigró junto a su familia a París. “Éramos sin papeles, ilegales...”, reconoce. Y como tal, se buscaron la vida. Su madre trabajó de limpiadora, en restaurantes... Hasta que decidieron volver a hacer las maletas. Primero hacia Bélgica y, más tarde, a España, donde ya vivía su tía. “Pero falleció y al final acabamos en casa de una amiga de mi madre en Alcorcón hasta que pudimos tener una propia”, cuenta.

Allí es donde empezó a hacer muay thai para proteger a su madre, que por entonces estaba saliendo con un maltratador. “No quería que la trataran así. Pero gracias a Dios él se fue antes. En España hay una buena ley de violencia de género y se lo llevaron al calabozo. Fue muy duro; muy difícil”, recuerda.

Nayanesh Ayman, durante su entrenamiento. Sara Fernández EL ESPAÑOL

No obstante, aquello le permitió empezar una carrera como deportista profesional. Incluso, llegó a montar el gimnasio donde entrenaba. Hasta 2019, peleando en China; y de 2018 a 2020, haciéndolo en Tailandia, la cuna del muay thai. “Allí me han tratado como una estrella. Tenía carteles con mi cara en las calles...”. Por eso, durante esos años estuvo a caballo entre Bangkok y Madrid. Entonces, le iba bien, competía contra los mejores y no podía pensar que nada fuera a salir mal. Hasta que llegó el Covid.

“Volví a España un 10 de marzo y el 14 tenía combate, pero activaron el estado de alarma y me quedé aquí atrapado”. Y cuando le dejaron salir a la calle, se rompió la rodilla. “Fue el peor momento de mi vida. Tuve una depresión y pensé que no podría volver a pelear”, recuerda.

Pero de aquello salió mejor. Conoció a Jacko, su actual entrenador, y en 2024 se convirtió en bicampeón del mundo de muay thai, el primero en hacerlo en España. A sus 36 años, hizo lo que nadie había podido hacer.

Candidato en Alcorcón

Un año antes de ser bicampeón, le convencieron para entrar en política. Fue el sexto en las listas de Ganar Alcorcón —que sacó cinco escaños—. Jesús Santos, entonces líder de la formación, lo convenció. “Él hacía cosas por la gente: ayudaba a los jóvenes, limpiaba las calles... Era buena persona”, rememora ahora.

Entonces, en Alcorcón, ya le conocían. Nayanesh era orgullo de barrio. Había ido creciendo desde abajo, de no tener nada a montar su propio gimnasio, Monchai Academy -aunque más tarde cediera su gestión-. Allí, tenía su público. Pero no quería ser político. Él sólo quería ayudar; ser feliz y hacer feliz a todo que se le acercara.

P.—Fue inmigrante ilegal en Francia y en España. ¿Qué piensa cuando escucha que Vox quiere expulsarlos?

R.—El mundo es de todos. Y los de arriba se benefician de todos nosotros. Hacen las leyes, pero luego son los primeros que no las cumplen.

Yo estoy a favor de que la gente que no sea española venga a mejorar aquí. Pero para mejorar, no para hacer el mal. No para robar o delinquir. Si vienen a hacer el mal, que se les mande de vuelta a su país. Es como si yo estoy en mi casa y voy a la tuya y empiezo a romperlo todo. Me vas a echar de tu casa porque no quieres que rompa nada, ¿verdad?

P.—¿Era mejor la España a la que llegó o la actual?

R.—A nivel económico la vida era mucho más fácil. Era más sencillo acceder a una vivienda y hacer la compra. Ahora es más difícil. Se ha inflado la vida, pero no los sueldos. No puede ser que el alquiler más barato cueste lo mismo que el salario mínimo.

P.—¿Éramos más racistas entonces?

R.—Ahora más, pero por culpa de la política.

P.—¿Ha sufrido racismo?

R.—Sí, pero no creo que la gente sea racista. El problema es la política, que hace que saques lo peor de ti.

Nayanesh, durante su entrenamiento. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.—¿Qué le diría a los chavales que hoy en día llegan como a usted a España muy pequeñitos?

R.—Les diría que la vida no es como la pintan en el sitio de donde viene. Europa es muy difícil. Tienes oportunidades, pero te las tienes que trabajar. No te regalan nada. Nada es gratis. Yo tengo amigos en el Congo y me dicen: ‘¡Oye, envíame un iPhone!’. Y yo les digo: ‘¿Pero tú te crees que esto es gratis aquí?’. Hay que trabajar. Ellos piensan que todo es gratis. Se piensan que aquí te dan una casa gratis, un teléfono gratis... Y hay que trabajárselo todo.

P.—¿Engañan a la gente en origen?

R.—Sí, mucho. Les dicen que aquí es mucho más fácil todo, que tienes un trabajo y te pagan muchísimo dinero; que consigues lo que quieras. Y están muy confundidos. Muchos vienen aquí y después se vuelven porque ven lo dura que es la vida.

P.—¿Les recomendarías venir a España?

R.—A todo el mundo se lo recomiendo. Es el mejor país a nivel de clima, de comida, de gente, de educación, de seguridad... Pero ahora tal y como está la cosa a nivel económico... Los inmigrantes que vienen están muy equivocados. No van a estar bien. Porque, ¿si no hay para los de aquí como va a haber para ellos? Los precios están muy inflados, pero los sueldos, no. Y la vivienda, que se supone que es un derecho, mira, el alquiler más barato supera el sueldo mínimo.

P.—¿Ha pasado por la acampada de Sol?

R.—Es una pena que la gente tenga que dormir en la calle para reclamar algo que es un derecho fundamental. Y eso hace que se okupen casas. La gente no puede y dice... Me meto aquí.

El Mundial

Para su último combate, Nenés, entre entrenamiento y entrenamiento, se prepara escuchando corridos mejicanos, viendo series coreanas y leyendo El Alquimista. Pero también exprimiéndose al máximo para intentar hacerse con el título mundial frente al italiano Gianluca Costa Cesari. Lo hará en el Puerto de Santa María (Cádiz). Y está con ganas, muchas ganas.

Allí coincidirá con Carlos Coello, el otro español que ha sido campeón del mundo seis veces; el último, en el estadio Lumpinee de Bangkok, tras vencer al tailandés Rungsayan en el quinto asalto.

Y de él estarán pendientes este domingo, sin duda, desde Francia, su madre y sus hermanas, todas ellas profesoras; y, por supuesto, su hermano, project manager de un banco suizo en España.

Nayanesh simboliza, de algún modo, el 'sueño español', el de un niño que llega, crece y se labra su futuro a base de trabajo. Nadie le ha regalado nada; lo ha peleado todo -y no sólo metafóricamente-. Su vida es un ejemplo del camino a seguir. No sólo por parte de los que llegan de otros países; sino también por parte de los de aquí.

Nayanesh junto a Jacko, su entrenador. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.—Sólo le falta el reconocimiento de la gente. ¿Cree que lo tiene?

R.—Bueno, esto es un país de fútbol. En Tailandia si me reconocen y me tratan como a una estrella; aquí, no.

P.—¿Qué le ha dado España?

R.—Casi todo. Amistades, a mi novia, a mi futuro hijo... Me ha hecho sonreír, me ha dado independencia, libertad y tranquilidad.

P.—¿Qué le diría a aquel chaval que llegó a España cuando tenía 10 años?

R.—Que estoy muy orgulloso de él, de las decisiones que ha tomado, de lo valiente que ha sido y de lo fuerte que está siendo.