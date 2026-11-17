El deplorable estado del cuartel de la Guardia Civil de Pinto: una plaga de ratas, orines, excrementos y mucha suciedad

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LO ESENCIAL Las claves La asociación JUCIL denuncia una grave plaga de ratas, orines y excrementos en el puesto de la Guardia Civil de Pinto. La insalubridad afecta directamente al cuarto de puertas y a la oficina de atención al ciudadano, poniendo en riesgo a agentes y vecinos. Alertan del riesgo inminente de transmisión de enfermedades graves como leptospirosis, salmonelosis o hantavirus. JUCIL ha solicitado el cierre temporal de las dependencias afectadas, su desinfección urgente y la reorganización del servicio.

La asociación profesional JUCIL ha presentado un escrito ante la Comandancia de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid denunciado la extrema y grave situación de insalubridad que se registra en el puesto principal de Pinto.

Allí, se ha verificado una plaga biológica activa de roedores que compromete de manera directa la salud pública y la seguridad de los guardias civiles destinados en la unidad, así como de los ciudadanos que acuden a sus instalaciones.

La situación, de alta peligrosidad sanitaria para agentes y ciudadanos e incompatible con la dignidad laboral, se localiza específicamente en dos enclaves de las dependencias: el cuarto de puertas, núcleo de coordinación diaria y estancia permanente del personal de servicio, y en la oficina de atención al ciudadano, donde se desarrolla la atención directa al público y que cuenta con un tránsito continuo de vecinos y agentes.

Dependencias de la Guardia Civil. G. C.

El escrito detalla que esta incidencia viene acompañada de una acumulación extrema de suciedad, orines y excrementos de ratas —tanto vivas como muertas— sobre el mobiliario oficial, el cableado y los suelos de las dependencias, con el consiguiente riesgo inminente de transmisión de enfermedades graves (zoonosis) como la leptospirosis, la salmonelosis o el hantavirus.

Ante estos hechos, JUCIL ha formalizado una queja y solicitud oficial dirigida al coronel jefe de la zona de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid, advirtiendo de que esta convivencia forzada con roedores y restos biológicos vulnera de manera flagrante el Real Decreto 179/2005 de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil y el Real Decreto 486/1997 sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

En su reclamación, JUCIL ha solicitado la adopción inmediata de las siguientes actuaciones:

En primer lugar, la desratización, limpieza y desinfección urgente de las instalaciones afectadas, tanto por la protección de la salud del personal y de los ciudadanos transeúntes (incluyendo detenidos), como por la propia imagen de la Institución.

En segundo, el cierre temporal de las dependencias afectadas y la correspondiente reorganización en la prestación del servicio hasta que se garantice una salubridad plena.

Y por último, la comunicación de los hechos al departamento competente en materia de sanidad de la Comunidad de Madrid para los efectos legales oportunos.