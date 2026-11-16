Los servicios médicos confirman el fallecimiento de un joven de 22 años tras sufrir heridas por arma blanca en un apartahotel en San Blas-Canillejas. Emergencias SUMMA 112

Detenida una joven de 22 años tras matar a puñaladas a su novio en San Blas

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LO ESENCIAL Las claves Un joven de 22 años ha sido asesinado tras recibir varias puñaladas en el tórax y en el brazo dentro de un apartahotel en San Blas-Canillejas. La Policía Nacional ha detenido a la pareja de la víctima, una mujer de 22 años y nacionalidad peruana, como presunta autora de un delito de homicidio. Los servicios de emergencia del Summa 112 acudieron tras recibir un aviso a las 01:25 horas, pero no pudieron revertir la parada cardiorrespiratoria del joven. Los agentes han encontrado en el lugar de los hechos el arma con la que presuntamente se cometió el crimen durante una discusión.

Un joven de 22 años ha muerto apuñalado esta madrugada tras sufrir varias heridas por arma blanca en el tórax y el brazo en un apartahotel en la calle Lola Flores de Madrid, en el barrio de San Blas-Canillejas.

Según ha informado Emergencias Summa 112 a Europa Press, los servicios de emergencia han recibido una llamada a las 01.25 horas del apartahotel avisando del suceso.

Por su parte, la Policía Nacional ha detenido a una joven de 22 años y nacionalidad peruana como presunta autora del homicidio de su novio, de la misma edad y nacionalidad, como informa Efe.

Sin embargo, cuando los sanitarios han llegado hasta el lugar de los hechos, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria y los servicios médicos no han podido revertir la situación.

Confirmaron la muerte del joven apuñalado presuntamente por su pareja durante una discusión que se estaba produciendo en la habitación del apartahotel.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento de un hombre en un apartahotel, tras sufrir varias heridas de arma blanca. 📍C/ Lola Flores , Madrid. A la llegada de los sanitarios, la víctima se encontraba en parada, que no han logrado revertir. Investiga @policia https://t.co/cXWggIqytz — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) November 16, 2026

Asimismo, un psicólogo del Summa 112 se ha desplazado hasta el apartahotel.

Los agentes detuvieron a la pareja de la víctima como supuesta autora de un delito de homicidio. En el lugar se encontró el supuesto arma con el que se pudo producir la agresión. Por el momento, la Policía Nacional continúa investigando lo ocurrido.