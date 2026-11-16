Guillaume y Sander, 'reyes' de los trasteros en Madrid: ya tienen 900 clientes y facturan 2,5 millones de euros

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LO ESENCIAL Las claves El encarecimiento de la vivienda y la falta de espacio en Madrid han llevado a los ciudadanos a usar trasteros como una extensión permanente de sus casas para guardar objetos cotidianos. La empresa Box2box, fundada por Guillaume Jorquera y Sander van Steijn, ya cuenta con 900 clientes en la capital y prevé facturar 2,5 millones de euros en 2026. Los espacios más demandados son los trasteros pequeños de dos metros cuadrados o menos, contratados por estancias medias que alcanzan los 13 meses. Su modelo de negocio ofrece recogida y entrega a domicilio con inventario digital, guardando las pertenencias en naves logísticas a las afueras para abaratar costes y liberar espacio en el centro.

El encarecimiento de la vivienda y la reducción del espacio disponible están cambiando los hábitos de almacenamiento en Madrid. Cada vez más vecinos recurren a los trasteros para guardar objetos cotidianos que ya no caben en sus casas.

No se trata únicamente de muebles durante una mudanza o de pertenencias que necesitan almacenarse temporalmente, sino de ropa de otra temporada, maletas, vajilla o adornos de Navidad que terminan fuera de la vivienda para liberar unos metros cuadrados.

Es una tendencia que ha detectado Box2box, empresa especializada en almacenamiento con recogida y entrega a domicilio. El número de usuarios particulares de la compañía en Madrid se ha duplicado desde 2021 y, además de aumentar la demanda, ha cambiado el tamaño de los espacios contratados.

Los trasteros de dos metros cuadrados o menos han crecido en los últimos cinco años y actualmente son los más solicitados.

"Antes nos pedían trasteros de cuatro o seis metros cuadrados para una temporalidad más definida, por ejemplo, cuando alguien hacia una obra en casa. Ahora los espacios pequeños se han convertido en una parte más de la vida de la gente, en una solución permanente", explica Guillaume Jorquera, cofundador y CEO de Box2box junto a Sander van Steijn.

Detrás de este cambio está, en buena medida, la dificultad para acceder a una vivienda más grande. A la subida de los precios se suma el crecimiento de la población y una oferta residencial que no consigue seguir el ritmo de creación de nuevos hogares.

"En Madrid ha llegado muchísima gente porque es una ciudad muy atractiva y dinámica, pero la construcción no ha seguido ese ritmo. Encontrar piso es más complicado, todo se ha encarecido y los sueldos no han subido al mismo nivel", apunta Jorquera.

El resultado es que algunos hogares optan por reorganizar el espacio del que disponen en lugar de asumir el coste de una mudanza a una vivienda más grande. "Cuando la presión inmobiliaria es tan grande, mudarse a un espacio más amplio se sale del presupuesto".

Añade que "la gente optimiza mucho su casa y utiliza el trastero como una extensión de su vivienda, donde guarda los objetos que sabe que son útiles, pero que no necesita tener a mano", señala.

Ese cambio también se refleja en el contenido de los almacenes. Si antes predominaban los muebles voluminosos que los clientes querían retirar de sus viviendas, ahora la compañía recibe cada vez más cajas con objetos del día a día: vajillas, ropa de temporada o decoración navideña.

Los espacios más pequeños, incluso los compartimentos similares a taquillas en los que caben unas pocas cajas o un par de maletas, han ganado protagonismo.

Un trastero de Box2box. Cedida

El perfil de los clientes también ofrece pistas sobre esta transformación. Según Jorquera, predominan los padres y madres con entre uno y tres hijos, que buscan liberar espacio en casa.

La compañía cuenta actualmente con unos 900 clientes en Madrid y asegura que la mayoría de sus usuarios mantiene sus pertenencias almacenadas durante seis meses o más, la estancia media alcanza los 13 meses.

No solo para mudanzas

La contratación de un trastero también ha cambiado en la forma de acceder al servicio. Box2box recoge las pertenencias directamente en el domicilio, las traslada a sus instalaciones y elabora un inventario digital con un código de barras para cada objeto.

Así, el cliente puede consultar qué tiene guardado y solicitar que se lo devuelvan cuando lo necesite.

"Muchas personas prefieren utilizar su tiempo libre en otras cosas y no dedicarlo a hacer una pequeña mudanza, cargar cajas y llevarlas a un trastero", explica el empresario.

La compañía ofrece espacios de dos metros cuadrados desde 66 euros al mes, con recogida a domicilio gratuita en este formato y descuentos para las contrataciones anuales. También permite solicitar una entrega parcial gratuita al mes.

A diferencia de los trasteros tradicionales, la empresa almacena las pertenencias en instalaciones logísticas situadas en las afueras de las ciudades, a unos 20 minutos de Madrid.

Jorquera defiende que este modelo permite reducir costes y evita ocupar locales en zonas céntricas, donde considera que el espacio urbano debería destinarse prioritariamente a viviendas, comercios y zonas peatonales.

La compañía nació en Madrid en 2018, después de que Jorquera y su socio, procedente de Países Bajos, detectaran que el sector de las mudanzas y el almacenamiento seguía funcionando con procedimientos poco digitalizados.

Su propuesta fue permitir que los clientes pudieran calcular el precio y contratar el servicio por internet, sin necesidad de recibir previamente una visita para elaborar un presupuesto.

Ocho años después, Box2box opera en cinco ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga), además de Lisboa y Oporto, y ha dado el salto a México.

El salto a México lo dan porque observan que "las tendencias van más retrasadas de lo que vemos en Europa y desde 2010 los trasteros crecen en España y en México está recién empezando. Queremos estar presentes en el crecimiento de este servicio para que el consumidor nos tenga en mente cuando nos necesite".

La empresa prevé cerrar 2026 con una facturación de 2,5 millones de euros, frente al millón registrado en 2021. Jorquera considera que la evolución de las ciudades, las restricciones al tráfico y la reducción del uso del coche pueden impulsar todavía más el almacenamiento a domicilio.

"Creo que habrá cada vez menos coches y eso empujará a la gente a buscar otras soluciones. Queremos acompañar esa transición hacia una ciudad más verde", concluye.