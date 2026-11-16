Alba Rubio (33 años): "Trabajaba en una multinacional. Me he bajado de esa escalera y vuelvo a casa de mis padres"

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LO ESENCIAL Las claves Alba Rubio, de 33 años, ha decidido dejar su puesto en una empresa multinacional de renombre al sentir que el trabajo no la llenaba profesionalmente. Tras 14 años invertidos en formación y ciencia, ha optado por renunciar al mundo corporativo y regresar temporalmente a vivir a casa de sus padres. La joven aboga por un cambio de mentalidad, invitando a transformar los pensamientos negativos en optimismo ante la incertidumbre del cambio de rumbo. Rubio anima a sus seguidores en redes sociales a arriesgarse y dar el paso hacia nuevas oportunidades si sienten que su empleo actual no les satisface.

Muchas veces uno espera con tal ansia llegar a un sitio concreto en su vida profesional que, al llegar, no te encuentras lo que te esperabas. Algo así le ha debido pasar a Alba Rubio, que ha compartido en sus redes sociales que ha decidido dar un giro en su vida tras no llenarle lo que hacía.

La joven cuenta en su vídeo que, a sus 33 años, llegó a trabajar a una multinacional "con renombre", pero que tras un tiempo en la empresa se dio cuenta de que ese, quizá, no era su sitio.

"Me di cuenta de que al final de la escalera corporativa no hay nada, así que he decidido bajarme de esta escalera y me he vuelto a casa de mis padres", anunciaba Rubio.

Pese a contarlo con facilidad, esta ha sido una decisión difícil para la joven. "Tengo un montón de pensamientos en los que me dicen que no puedo cambiar de profesión, que después de 14 años invirtiendo en formarme y ciencia, que cómo voy a empezar a hacer ahora otra cosa", aseguraba.

Aun así, ha decidido tirar de optimismo, invitando a no prestar tanta atención a lo que nos dice nuestra cabeza. "Los pensamientos son solo eso, pensamientos, no son la realidad, el tema es que el cerebro se cree todo lo que dices", lamentaba.

"Puestos a que se crea algo, por qué no decirle que se crea aquello que nos viene bien que se crea y es que sí se puede cambiar de rumbo y que sí que se puede vivir con ilusión", reflexionaba la joven.

De esta manera, Alba Rubio ha decidido hacer un cambio de mentalidad, en la que aboga por cambiar los pensamientos negativos que le puedan llegar a su cabeza por otros positivos.

"Durante los próximos meses yo me voy a obsesionar con que sí se puede. Nunca he intentado creer que otra manera es posible. Entonces, me voy a dar la oportunidad", anunciaba.

Pese a que el cambio hacia algo incierto pueda dar miedo, la joven influencer ha optado por coger el toro por los cuernos y arriesgarse a hacer algo que no sabe si le saldrá bien, pero que prefiere hacer antes que dedicarse a algo que no le llena en la vida.

Anima a que todas se atrevan al igual que ella. "Si tú tienes algo que tú crees que no se puede hacer, y que sí que en realidad se podría hacer, ve a por ello", incitando así a los espectadores a luchar por lo que crean conveniente.

Reconoce que esta situación puede ser complicada, y que tomar estas decisiones puede ser muy difícil. Aun así, pide a sus espectadores intentarlo. "Si te parece que es saltar al vacío, inténtalo por una semana o un mes, a ver qué pasa, quizá salga bien"